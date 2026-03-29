Қозоғистон онкологик ёрдам ва диагностика тизимини мустаҳкамламоқда
ASTANA. Kazinform — Ҳозирда Қозоғистонда юқори аниқликдаги диагностикадан тортиб, замонавий даволаш усулларигача бўлган барча асосий онкологик ёрдам турлари мавжуд, деб хабар беради Каzinform Соғлиқни сақлаш вазирлигига таяниб.
Йил бошидан бери мамлакатда бионамуналар ва даволаш стратегиялари бўйича 400 дан ортиқ халқаро телетиббиёт консультациялари ўтказилди. Жами 252 та мобил гуруҳ уйда тиббий ёрдам кўрсатмоқда.
Вазирлик шунингдек, ҳудудларда диагностика хизматларидан фойдаланиш имкониятлари кенгайиб бораётганини таъкидламоқда.
Бундан ташқари, замонавий диагностика ускуналари (маммография, компьютер томографияси, УЗИ) билан жиҳозланган кўчма тиббий бўлинмалар парки кенгаймоқда.
Дори-дармон таъминоти учун 100 дан ортиқ замонавий саратонга қарши дорилар мавжуд, улардан 40 таси инновацион мақсадли терапия ҳисобланади.
Кўкрак бези, бачадон бўйни ва йўғон ичак саратонини эрта аниқлаш бўйича давлат скрининг дастурлари амалга оширилмоқда ва ўпка саратони скрининги жорий этилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилда электрон соғлиқни сақлаш паспортлари фуқароларга тўлиқ тақдим этилади.