Қозоғистон Норвегияда бўлиб ўтган трамплиндан чанғида сакраш бўйича жаҳон чемпионатида 4 марта кучли 10 таликка кирди
ASTANA. Kazinform – Норвегиянинг Лиллехаммер шаҳрида трамплиндан чанғида сакраш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати якунланди.
Миллий Олимпия Қўмитаси маълумотларига кўра, қозоғистонлик спортчилар жаҳон чемпионатларида тўрт марта кучли ўнликка кирган.
Шахсий баҳсларда Илья Мизерних олтинчи ўринни эгаллади. Аёллар жамоавий баҳсларида Анастасия Горунова, Алиса Седова, Алена Свириденко ва Виктория Рулева еттинчи ўринни эгалладилар.
Ушбу дастурда эркаклар жамоаси таркибида иштирок этган Илья Мизерних, Даниил Калинкин, Артем Мешков ва Давид Гааль олтинчи ўринни эгалладилар.
Қозоғистон аралаш жамоавий баҳсларда ҳам кучли ўнликка кирди. Ушбу мусобақада Илья Мизерних, Артем Мешков, Виктория Рулева ва Алена Свириденко саккизинчи ўринни эгалладилар.