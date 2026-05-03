Қозоғистон нефтни қайта ишлашни 39,2 млн тоннагача оширишни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform — Энергетика вазирлиги 2025-2040 йилларда нефтни қайта ишлаш саноатини ривожлантириш концепциясини амалга оширишнинг дастлабки натижаларини эълон қилди. Ҳисоботда саноатни кенгайтириш, ишлаб чиқариш ҳажмини икки баравардан ортиқ ошириш, экологик стандартларни яхшилаш ва йирик инвестицияларни жалб этиш бўйича аниқ қадамлар келтирилган.
Концепция қуйидагиларга имкон берадиган чора-тадбирларни кўзда тутади:
— нефтни қайта ишлашни йилига 18 миллион тоннадан 39,2 миллион тоннагача ошириш;
— экологик синфни К4 дан К5 гача ошириш +;
— 15-19 миллиард инвестиция киритиш ва минглаб янги иш ўринларини яратиш;
— нефтни қайта ишлаш ва нефть-кимё масалаларини ҳал этиш учун мустаҳкам илмий асос яратиш;
— ёқилғи ва нефть-кимё маҳсулотлари экспорти ва бошқалар.
Ҳисобот учта бўлимдан иборат, жумладан:
— 1-бўлим. Чора-тадбирларни амалга ошириш жараёни ҳақида маълумот;
— 2-бўлим. 12 та мақсадли кўрсаткичга ички ва ташқи таъсирни таҳлил этиш;
— 3-бўлим. таҳлилий эслатма.