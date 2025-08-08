Қозоғистон муҳандислари алоқа линиясини ётқизиш учун Каспий денгизи тубини ўрганишга киришди
AQTAU. Кazinform — Қозоғистонлик муҳандислар Каспий денгизига йўл олди — улар Қозоғистон ва Озарбайжон ўртасидаги биринчи сув ости алоқа линияси ўтадиган денгиз тубини ўрганишга киришди. Бу ҳақда Jibek Joly телеканалидаги хабарда маълум қилинди.
Баутин портидан махсус жиҳозлар билан жиҳозланган кема жўнаб кетди. Самолётда денгиз тубининг рельефи ва тупроқ таркибини ўрганувчи мутахассислар бор. Шунингдек, улар таклиф этилаётган йўналишда тўсиқлар бор-йўқлигини аниқламоқда. Бу йўналиш Ақтау ва Сумгайит шаҳарлари орасидан ўтади.
Озарбайжон томонида ҳам шундай ишлар олиб борилмоқда. Икки мамлакат ўртасида икки йилдан кўпроқ вақт олдин сув ости кабелини ётқизиш бўйича шартнома имзоланган эди. Асосий мақсад – Осиё ва Европа ўртасида маълумотлар алмашинуви учун янги, тўғридан-тўғри йўналиш яратиш.
Ҳисоб-китобларга кўра, ушбу алоқа тармоғи сониясига 400 терабитгача маълумот узатиш имкониятига эга бўлади. ҚР Рақамли ривожланиш вазирлиги маълумотларига кўра, қурилишни келаси йил охиригача якунлаш режалаштирилган.
– Илгари Қозоғистондан чиқаётган интернет-трафикнинг катта қисми бошқа давлатлар орқали йўналтирилар эди. Каспий денгизи бўйлаб ётқизилган сув ости кемаси ОТАТ (оптик толали алоқа тармоғи) Осиё ва Европа ўртасида қисқа ва тўғридан-тўғри маълумотлар йўлини таъминлайди. Бу мамлакатимизнинг маълумотлар узатиш соҳасидаги мустақиллигини оширади ва хорижий телекоммуникация каналларига қарамликни камайтиради. Келгусида янги филиалларни қўшиш, шунингдек, ер усти инфратузилмаси ва ҳисоблаш қувватини мустаҳкамлаш режалаштирилган, – деди ҚР Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазирлиги бошқарма бошлиғи Азамат Сериктаев.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Озарбайжонда Каспий денгизи орқали йўловчилар оқими кўпайгани ҳақида хабар берган эдик.