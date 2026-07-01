Қозоғистон минимал иш ҳақини оширишни кўриб чиқмоқда — Серик Жуманғарин
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон минимал иш ҳақини, давлат хизматчилари ва ёлланма ишчиларнинг даромадларини ошириш масалаларини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Бош вазири ўринбосари ва миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, аҳолининг реал даромадларини ошириш Ҳукумат ишининг асосий устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.
“Ҳукумат Миллий банк ва Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги билан биргаликда 2026-2028 йилларга мўлжалланган Макроиқтисодий барқарорлаштириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш дастурини амалга оширмоқда. Бундан ташқари, бу йил аҳоли даромадларини ошириш бўйича алоҳида дастур қабул қилинди”, — деди Серик Жуманғарин.
Унинг сўзларига кўра, дастур доирасида иш ҳақини ошириш, сифатли иш ўринларини яратиш, аҳолининг қарз юкини камайтириш ва тадбиркорликни рағбатлантириш чоралари амалга оширилади.
“Қарши мажбуриятларни бажариш орқали ойлик энг кам иш ҳақини, давлат хизматчиларининг иш ҳақини ва ёлланган ишчиларнинг даромадларини ошириш масаласи кўриб чиқилади. Бундан ташқари, аҳолининг кредит юки ва истеъмол кредитларининг ўсишига алоҳида эътибор қаратилади”, — деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, Ҳукумат аҳолининг реал даромадлари йилига 2-3 фоиздан кўпроқ ўсишини таъминлаш ниятида. Бу мақсадга сифатли иқтисодий ўсишга ва инфляцияни пасайтиришга қаратилган чора-тадбирлар орқали эришиш режалаштирилган.
Серик Жуманғариннинг сўзларига кўра, ташқи иқтисодий вазиятнинг ёмонлашишига қарамай, Қозоғистон иқтисодиёти ижобий ўсишни кўрсатишда давом этмоқда. 2025 йил охирида ялпи ички маҳсулот 6,5 фоизга ўсди, жорий йил январь-май ойларида эса ўсиш 3,7 фоизни ташкил этди. Нефть қазиб олишни ҳисобга олмаганда, бу кўрсаткич 5 фоиздан ошди.