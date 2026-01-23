14:38, 23 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистон Миллий техник стандартлаштириш институтини ташкил этади
ASTANA. Kazinform — Мазкур институт қурилиш соҳасидаги техник тартибга солиш талабларини илмий тадқиқ қилиш, ишлаб чиқиш, янгилаш ва қўллаб-қувватлаш бўйича ягона марказга айланади, деб хабар беради ҚР Саноат ва қурилиш вазирлиги матбуот хизмати.
Бундан ташқари, у халқаро стандартларга мослашишни таъминлайди.
“Институт доирасида бозорнинг малакали мутахассислари иштирокида маълум соҳаларда (иншоотлар, архитектура, шаҳарсозлик, транспорт, қувур тизимлари, сув таъминоти ва бошқалар) тармоқ техник қўмиталари тузилади”, — дейилади вазирлик томонидан эълон қилинган маълумотда.