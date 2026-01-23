OZ
    14:38, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Қозоғистон Миллий техник стандартлаштириш институтини ташкил этади

    ASTANA. Kazinform — Мазкур институт қурилиш соҳасидаги техник тартибга солиш талабларини илмий тадқиқ қилиш, ишлаб чиқиш, янгилаш ва қўллаб-қувватлаш бўйича ягона марказга айланади, деб хабар беради ҚР Саноат ва қурилиш вазирлиги матбуот хизмати.

    Қазақстанда Ұлттық техникалық нормалау институты құрылады
    Фото: Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

    Бундан ташқари, у халқаро стандартларга мослашишни таъминлайди.

    “Институт доирасида бозорнинг малакали мутахассислари иштирокида маълум соҳаларда (иншоотлар, архитектура, шаҳарсозлик, транспорт, қувур тизимлари, сув таъминоти ва бошқалар) тармоқ техник қўмиталари тузилади”, — дейилади вазирлик томонидан эълон қилинган маълумотда.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
