Қозоғистон Миллий банки базавий ставкани 16,25% гача туширди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Миллий банкининг Пул-кредит сиёсати қўмитаси базавий ставкани 16,25% гача туширишга қарор қилди.
Базавий ставка йиллик 16,25% миқдорида +/- 1 ф.п. билан белгиланди. Миллий банк ушбу қарорни прогноз босқичи натижалари, асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар ва инфляция хавфларининг янгиланган баҳоси асосида қабул қилди.
Миллий банк маълумотларига кўра, йиллик инфляция август ойида 9,8% гача пасайган. Инфляциянинг пасайиши жараёни кетма-кет 11 ой бўйи давом этмоқда.
— Озиқ-овқат инфляцияси 9,5% гача пасайди. Бунга мева-сабзавот нархларининг сезиларли даражада пасайиши ва импорт қилинган товарлар нархининг пасайиши таъсир кўрсатди. Ноозиқ-овқат инфляцияси 11,4% гача пасайди, хизматлар инфляцияси эса 8,9% ни ташкил этди. Август ойида ойлик инфляция 0,6% ни ташкил этди. Аҳолининг келгуси йил учун инфляция кутилмалари ҳам пасайиб, июль ойида 12,1% ни ташкил этди. Июнь ойида бу кўрсаткич 13,4% ни ташкил этди, — дейилади хабарда.
Миллий банк 2026 йил учун инфляция прогнозини 9-11% даражасида сақлаб қолди ва 2027 йил учун прогноз 6,5-8,5% гача оширилди. Бу ташқи инфляциянинг ўсиши, тартибга солинадиган нархлар учун зарур шарт-шароитларнинг қайта кўриб чиқилиши ва фискал импульснинг кучайиши билан боғлиқ.
Регулятор жорий инфляция ва инфляция кутилмаларининг ижобий динамикаси базавий ставкани пасайтиришга имкон берганини таъкидлади. Бироқ, инфляцияга мойил омиллар ва хавфларнинг кучайиши туфайли ставкаларни янада пасайтириш имконияти чекланган бўлади.
Қозоғистоннинг 2026 йилда иқтисодий ўсиши 4,5-5,5% даражасида прогноз қилинмоқда. ЯИМ ўсиши 2027 йилда тахминан 4,5%, 2028 йилда эса 4-5% бўлиши кутилмоқда.
Миллий банкнинг базавий ставка бўйича кейинги режалаштирилган қарори 2026 йил 23 октябрь куни соат 12:00 да эълон қилинади.