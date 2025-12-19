Қозоғистон Милан-2026 қишки Олимпиада ўйинларига яна 12 та лицензияни қўлга киритди
ASTANA. Кazinform – Қозоғистон терма жамоаси 14 ноябрдан 14 декабргача AҚШ, Канада, Нидерландия ва Норвегияда бўлиб ўтган конькида учиш бўйича Жаҳон кубоги натижаларига кўра 12 та лицензияни қўлга киритди. Бу ҳақда Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Лицензия эгалари номлари ва спортчилар сони терма жамоа бош мураббийининг қароридан сўнг эълон қилинади. 2026 йилги қишки Олимпиадада конькида учиш бўйича мамлакат шарафини 5 спортчи ҳимоя қилиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ фигурали учиш бўйича Михаил Шайдоров ва Софья Самоделкина Олимпия стандартини бажариб, Жаҳон чемпионатида иккита йўлланмани қўлга киритган эди. Бундан ташқари, маҳаллий шорт-трекчилар мамлакат саватчасига яна 9 та йўлланма қўшишган эди. Мураббийлар штаби қарорига кўра, Денис Никиша, Aбзал Aжиғалиев, Ольга Тихонова ва Яна Хон Миланда мусобақаларда иштирок этади. Шундай қилиб, Қозоғистон терма жамоаси ҳозирда учта спорт тури бўйича 23 та лицензияга эга.
Олимпиада ўйинларига лицензияларнинг аниқ сони 2026 йил январь ойи охирида маълум бўлади.
ХХI қишки Олимпия ўйинлари 2026 йил 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтади. Уларда 93 мамлакатдан 3500 дан ортиқ спортчи иштирок этади.
Лицензиялар ҳақида маълумот:
Эркаклар:
- 500 метр – 1 та лицензия
Aёллар:
- 500 метр – 2 та лицензия
- 1000 метр – 2 та лицензия
- 1500 метр – 2 та лицензия
- 3000 метр – 2 та лицензия
- 5000 метр – 1 та лицензия
- Масс-старт – 1 та лицензия
- Жамоавий пойга – 1 та лицензия
Эслатиб ўтамиз, XXV Қишки Олимпия ва Паралимпия ўйинлари чипталари яқинда расмий сотувга чиқди.