Қозоғистон МХҚ: вақт таҳдид ва хатарлари ҳамда миллий манфаатларни ҳимоя қилиш
ASTANА. Кazinform – 13 июль куни Қозоғистон Республикасида Миллий хавфсизлик органлари куни - давлат манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлайдиган, замонавий таҳдидларга қарши турадиган ва мамлакат ва унинг фуқаролари хавфсизлигини ҳимоя қиладиган ходимлар учун профессионал байрам нишонланади.
Биз Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик қўмитаси раиси, Миллий хавфсизлик генерал-лейтенанти Сағимбаев Ермек Алдабергенули билан миллий хавфсизлик органлари бугунги кунда қандай қийинчиликларга дуч келаётгани, ҳозирги вазиятда уларнинг ишини қандай устуворликлар белгилаб бераётгани, шунингдек, хизматни ривожлантириш, унинг кадрлар салоҳияти ва асосий фаолият йўналишлари ҳақида суҳбатлашамиз.
— Ассалому алайкум, ҳурматли Ермек Алдабергенули. Сизни, шунингдек, барча ходимларни касбий байрамларингиз билан табриклаш ва учрашиш имконияти учун сизга миннатдорчилик билдирамиз.
Қўмита иши аниқ сабабларга кўра ошкор қилинмайди. Бироқ, агар биз махфийлик пардасини бироз очсак, МХҚ ўзининг касбий байрамида қандай натижаларга эришмоқда? Сизнингча, Қозоғистон махсус хизматларининг бугунги ҳолати ва салоҳиятини энг яхши тавсифловчи нарса нима?
— Хайрли кун! Табрикларингиз учун миннатдорчилик билдирмоқчиман. Бу йил Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик қўмитаси ўзининг 34 йиллигини нишонламоқда.
Бу вақт ичида Қўмита энг яхши анъаналар ва авлодлар давомийлигини сақлаб қолган ҳолда, илғор технологиялар ва таҳлилий ва операцион ишларнинг янги усулларини фаол жорий этган ҳолда, шаклланиш ва ривожланишнинг узоқ йўлини босиб ўтди.
МХҚ ўз фаолиятида Давлат раҳбарининг "Қонун ва интизом" тамойили асосидаги Адолатли Қозоғистонни яратиш бўйича йўналишини изчил амалга оширмоқда.
Бу нафақат давлатни ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимоя қилишни, балки қонун ҳамма учун қўлланма бўладиган ва фуқароларнинг хавфсизлиги энг юқори устуворлик бўладиган шароитларни таъминлашни ҳам англатади.
Қозоғистон махсус хизматларининг обрўсига келсак, бугунги кунда у ўз фаолиятига рақамли технологиялар ва бошқа инновацияларни фаол равишда жорий этаётган, ўзининг илмий ва таълим базаларига эга бўлган жадал ривожланаётган тузилмадир.
Миллий хавфсизлик хизмати нафақат махсус операциялар ва махфий ишланмалар билан шуғулланади. Миллий хавфсизликнинг замонавий тизими чуқур таҳлил қилиш, хавфларни ўз вақтида аниқлаш ва воқеалар ривожланишини аниқ башорат қилишдан бошланади. Айнан шу таҳлилий иш бизга таҳдидларни олдиндан аниқлаш, уларнинг моҳиятини тушуниш ва салбий сценарийларнинг амалга оширилишининг олдини олиш учун қарорлар қабул қилиш имконини беради.
Шунинг учун бугунги кунда Қўмита таҳлилий йўналишни ривожлантиришга, замонавий рақамли технологияларни жорий этишга, кенг кўламли маълумотларни қайта ишлашга ва прогнозлаш усулларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу бизга нафақат самарали, балки профилактика мақсадида ҳам ҳаракат қилиш имконини беради.
Албатта, операцион ходимлар, чегарачилар, киберхавфсизлик мутахассислари, учувчилар, махсус кучлар аскарлари ва бошқалар ҳали ҳам жуда муҳим рол ўйнайди.
Уларнинг барчаси давлатни ҳимоя қилишнинг ягона кўп босқичли тизимининг бир қисмидир, ҳар бир операциянинг муваффақияти профессионаллик, мувофиқлаштирилган иш ва сифатли таҳлилга асосланган.
Бизни битта оддий ҳақиқатни тушуниш бирлаштиради: мамлакат хавфсизлиги ҳар бир ходимнинг масъулияти, унинг ўз ишига содиқлиги ва давлат ва унинг фуқаролари манфаатлари йўлида қарорлар қабул қилишга тайёрлигидан бошланади.
Сиз таъкидлаганингиздек, Қўмита фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари маълум даражада махфийликни назарда тутади. Агар таҳдид дастлабки босқичда бартараф этилса, жамият унинг қанчалик яқинлигини ҳеч қачон билмайди.
Бугунги кунда Миллий хавфсизлик қўмитаси айнан шу тамойил асосида ишлайди: нафақат оқибатларга эътибор қаратиш, балки уларнинг олдини олиш учун ҳам ҳаракат қилиш. Дабдабасиз, ошкораликсиз ва энг муҳими — хато қилиш ҳуқуқисиз.