Қозоғистон металлургияси: мамлакатдаги 274 та корхонада қандай маҳсулотлар ишлаб чиқарилади
ASTANА.Кazinform - Металлургия саноати мамлакат иқтисодий тизимини ташкил этувчи асосий тармоқлардан биридир. У қора ва рангли металлургия, ферроқотишмалар, қимматбаҳо, ноёб ва ноёб ер металлари ишлаб чиқариш, шунингдек, уларни чуқур қайта ишлаш орқали маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўз ичига олади.
Саноат қурилиш, машинасозлик, энергетика, транспорт ва мудофаа саноати каби муҳим соҳалар учун асосий материалларни етказиб беради, иқтисодиётни янада ривожлантириш ва диверсификация қилиш учун мустаҳкам пойдевор яратади.
Мамлакатнинг ишлаб чиқариш саноати ишлаб чиқариш ҳажмининг 40% дан ортиғи металлургия секторига тегишли. 2026-йилнинг биринчи ярми натижаларига кўра, ишлаб чиқариш саноатида ишлаб чиқариш ҳажми 9,8% га ўсди ва 16,2 триллион тенгега етди. Шундай қилиб, бу кўрсаткич тоғ-кон саноати ҳажмидан ошди.
Ўтган йили иқтисодиётда ишлаб чиқариш саноатининг улуши 13% ни, тоғ-кон саноатининг улуши эса 11,9% ни ташкил этди.
Металлургия сектори нафақат нохомашё экспортнинг катта қисмини таъминлайди, балки саноат салоҳиятига эга ҳудудларда бандликни оширишда ҳам муҳим рол ўйнайди. Бугунги кунда Қозоғистонда пўлат, ферроқотишмалар, мис, алюминий, рух ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган 274 та корхона фаолият юритмоқда.
Саноат ва қурилиш вазирлиги маълумотларига кўра, саноатнинг асосий ишлаб чиқариш қувватлари Қарағанди, Павлодар, Шарқий Қозоғистон, Ақтўбе, Қостанай, Улитау вилоятларида жойлашган. Фақат ўтган йилнинг ўзида корхоналар 19 триллион тенгелик маҳсулот ишлаб чиқарган.
Саноат ишлаб чиқариш индекси 1,2 фоизга, жумладан, қора металлургияда 4,3 фоизга ўсди. Металлургия саноатининг асосий кучи — бу одамлар. Бугунги кунда ушбу мажмуа корхоналарида 200 мингдан ортиқ мутахассис ишлайди. Ушбу ишчиларнинг билими, тажрибаси ва касбий кўникмалари саноатдаги ишларнинг барқарорлигини, ишлаб чиқаришни ривожлантиришни ва илғор технологияларни жорий этишни таъминлайди.
Вазирлик металлургларни касб байрамлари билан табриклаб, улар ҳалол ва меҳнатсеварлиги ҳамда юқори профессионал даражаси орқали Қозоғистон саноат салоҳияти ва иқтисодиётини ривожлантиришга катта ҳисса қўшаётганликларини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, ер қаърини чуқур ўрганиш ва ишлаб чиқаришни рақамлаштиришга кенг йўл очган Қозоғистон тоғ-кон металлургия соҳасини янги босқичга олиб чиқишга киришди.