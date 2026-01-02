Қозоғистон МДҲда биринчи бўлиб ягона идоралараро фуқаролик мудофааси радио тармоғини ишга туширди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси давлат фуқаролик мудофааси тизимининг Ягона идоралараро радио тармоғи иш бошлади, деб хабар беради Kazinform.
Яқин вақтгача, ҳудудининг кенглиги туфайли, Қозоғистон Республикасида УҚТ-радиоалоқа тизими ҳар бир ҳудуд томонидан мустақил равишда ишлаб чиқилган. Турли хил техник ечимлар, ягона стандартнинг йўқлиги ва ҳудудлараро ҳамкорлик учун чекланган имкониятлар, айниқса фавқулодда вазиятларда бўлинмаларни бошқариш самарадорлигини сезиларли даражада пасайтирди.
Алоқанинг барқарорлиги, ишончлилиги ва тезкорлигига бўлган талабларнинг ортиши миллий даражада ягона марказлаштирилган УҚТ-радиоалоқа тизимини яратиш учун асос бўлиб хизмат қилди.
Ушбу вазифани амалга ошириш учун Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Миллий гвардия ва Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги вакиллари иштирокида идоралараро ишчи гуруҳ тузилди.
Ишчи гуруҳ идоралараро радио тармоғини ташкил этишни батафсил кўриб чиқди ва ишлаб чиқди, жумладан, унинг лойиҳалаш тамойилларини, устувор қамров зоналарини, инфратузилмани жойлаштиришни ва қўмондонлик ва назорат самарадорлигини ҳамда кучлар ва воситаларнинг ўзаро таъсирини ошириш учун лойиҳани босқичма-босқич амалга оширишни белгилаб берди.
Ушбу қарорлардан сўнг, тармоқни босқичма-босқич жорий этиш режалаштирилган бўлиб, Қозоғистон Республикасининг аксарият қисмини, жумладан, асосий аҳоли пунктлари ва асосий транспорт йўналишларини устувор радио қамров билан қамраб олиш режалаштирилган. База станцияларида ўрнатиш ишлари йил давомида якунланди.
Ушбу ютуқ мамлакатнинг барча ҳудудларини ягона радио тармоғига бирлаштириш имконини берди ва уни янада кенгайтириш, жумладан, чекка туман марказлари ва бориш қийин бўлган ҳудудларни қамраб олиш учун йўл очди.
Тизимни янада ривожлантириш доирасида 2026 йилда вилоят марказларида, республика аҳамиятига эга шаҳарларда ва пойтахтда барқарор радио сигналини таъминлаш учун қўшимча база станцияларини сотиб олиш режалаштирилган.
SmartOne диспетчерлик платформасидан фойдаланган ҳолда, туман идораларидан рақамли ретранцляциясини магистрал тармоққа интеграция қилиш, кейинчалик йирик қишлоқ жамоаларида, чекка ҳудудларда, магистрал йўлларда ва ўрмонли ҳудудларда радиоалоқани таъминлаш учун кенгайтириш режалаштирилган.
Кейинги муҳим ривожланиш босқичи HyTalk коммутация ускуналаридан фойдаланган ҳолда алоқани ўрнатиш бўлади, бу эса транкинг тармоқ мухбирларини, 3G/4G/LTE кенг полосали тармоқларини ва интернетни ягона алоқа майдонига бирлаштиради.
Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистон Республикаси МДҲда ушбу кўламдаги ва географик қамровдаги радио тармоғини жорий этган биринчи давлатга айланди.
