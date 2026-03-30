Қозоғистон МДҲ мамлакатлари орасида илк бор дори воситаларини тартибга солиш тизимига эришди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон МДҲ мамлакатлари орасида илк бор ва Европа минтақасида тўртинчи бўлиб, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти баҳолашига кўра, дори воситаларининг муомаласини миллий тартибга солиш тизимининг учинчи етуклик даражасига эришди.
Бу натижа тизимнинг дори воситаларининг сифати, хавфсизлиги ва самарадорлиги бўйича халқаро стандартларга мувофиқлигини тасдиқлайди. Ушбу ютуқ Алматида бўлиб ўтган Ҳиндистон-Қозоғистон фармацевтика бизнес форумида нишонланди.
Форумда дори воситалари, фармацевтика хом ашёлари, тиббий асбоблар, вакциналар ва биотехнологик маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган 60 дан ортиқ ҳинд фармацевтика компаниялари иштирок этди. Учинчи етуклик даражасига эришиш Қозоғистоннинг миллий дори воситаларини тартибга солиш тизими рўйхатдан ўтказиш, сифат назорати, фармаковигианция ва ишлаб чиқаришни текшириш бўйича халқаро талабларга жавоб беришини англатади.
Бу халқаро ташкилотлар, инвесторлар ва ишлаб чиқарувчилар томонидан Қозоғистон фармацевтика тизимига бўлган ишончни оширади. Соғлиқни сақлаш вазирлиги фармацевтика саноатини ривожлантириш, инвестицияларни жалб қилиш, замонавий технологияларни жорий этиш, дори воситалари айланиши жараёнларини рақамлаштириш, шунингдек, харид қилиш тартиб-қоидаларининг шаффофлиги ва самарадорлигини ошириш бўйича тизимли ишларни амалга оширмоқда.