Қозоғистон Марказий Осиёдаги йирик газ хабига айланмоқда
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Евроосиёдаги муҳим энергетика ва логистика маркази сифатидаги мавқеини ишончли тарзда мустаҳкамламоқда, деб хабар беради ҚР Энергетика вазирлиги матбуот хизмати.
Бу жараёнда Россия Федерацияси билан газ соҳасидаги ҳамкорлик икки давлат ўртасидаги стратегик макроиқтисодий шерикликнинг асосий йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.
Бугунги кунда қўшни давлатларнинг ўзаро ҳамкорлиги расмий декларациялар доирасидан анча ташқарига чиқди. Биргаликда ишлар инфратузилманинг узлуксиз ишлашини таъминлаш, углеводородларни қайта ишлаш ҳажмини ошириш ва экспорт ва транзит имкониятларини мунтазам равишда кенгайтиришни ўз ичига олади.
Қозоғистон минтақавий таъминот хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ушбу имкониятларни доимий равишда қўллаб-қувватлайди. Ҳамкорликнинг асосий устувор йўналиши газ транспорти тармоғини янгилашга қаратилган. Унинг географик жойлашуви ва техник тайёргарлиги Қозоғистонга Россия табиий газини Ўзбекистон ва Қирғизистон бозорларига транзит қилишда муҳим роль ўйнаш имконини беради. Бундан ташқари, ушбу транспорт йўлаги Россия Федерациясига тескари йўналишда газ транзитини ҳам муваффақиятли таъминлайди. Бундай кўп векторли йўналиш ички қувурларни қитъадаги энг муҳим энергия артерияларидан бирига айлантиради.
Ҳамкорликнинг яна бир стратегик ва тарихий жиҳатдан фойдали йўналиши - бу Қозоғистондаги Қарашағанақ конидан хом газни Россиядаги Оренбург газни қайта ишлаш заводида қайта ишлашдир. Узоқ муддатли ҳамкорлик саноат ва иқтисодий ҳамкорликнинг барқарор моделига айланди.
“Технологик имкониятлардан ўзаро фойдаланиш икки мамлакат иқтисодиётига бевосита фойда келтиради ва газ саноатининг сифатли ривожланишига ҳисса қўшади. Ишончли логистика йўналишларини ривожлантириш ва инфратузилмани босқичма-босқич янгилаш - Қозоғистон учун шубҳасиз устувор вазифа ҳисобланади. Бундай прагматик ёндашув иқтисодиётга қўшимча даромад жалб этиш, Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш ва аслида республика асосида ишончли қуруқликдаги газ марказини шакллантириш имконини беради”, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон ва Россия ўртасидаги савдо айланмасининг 16 фоизга ошганлиги ҳақида ёзган эдик.