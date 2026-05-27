Қозоғистон ва Россия ўртасидаги савдо айланмаси биринчи чоракда 16 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил январь-март ойлари натижаларига кўра, Қозоғистон ва Россия шртасидаги савдо айланмаси 6,46 миллиард АҚШ долларини ташкил этди, бу штган йилнинг шу даврига нисбатан 16,1 фоизга кўп.
Савдо ва интеграция вазирлиги маълумотларига кўра, 2025 йилнинг биринчи чорагида бу кўрсаткич 5,56 миллиард АҚШ долларига тенг бўлган. Россия Қозоғистоннинг асосий савдо шерикларидан бири сифатида ўз мавқеини сақлаб қолди ва ўзаро савдо ҳажми бўйича иккинчи ўринни эгаллади.
Россия, шунингдек, импорт ва саноат кооперацияси учун муҳим бозор ҳисобланади. Қозоғистондан Россияга экспорт асосан металлургия ва хомашё маҳсулотлари ҳисобидан шакллантирилди. Асосий экспорт товарлари иссиқ прокатланган қотишмасиз ясси маҳсулотлар (131,8 миллион доллар), темир рудаси ва концентратлари (77,8 миллион доллар), қопланган ясси маҳсулотлар (77 миллион доллар), совуқ прокатланган ясси маҳсулотлар (73,3 миллион доллар), алюминий оксидлари ва гидроксидлари (60,5 миллион доллар), тош кўмир (40 миллион доллар), шунингдек, қайта ишланмаган рух (39,5 миллион доллар) дан иборат эди.
2026 йилнинг биринчи чорагида Россиядан Қозоғистонга импорт ҳажми 28,5 фоизга ўсди ва 4,96 миллиард долларга етди. Импортнинг ўсиши стратегик аҳамиятга эга товарлар ва саноат маҳсулотлари етказиб беришнинг кўпайиши билан боғлиқ. Хусусан, уран импорти ҳажми сезиларли даражада ўсиб, 2486 бараварга ўсиб, 258,5 миллион АҚШ долларига етди. Табиий газ импорти 93,4 фоизга ўсиб, 499 миллион долларга етди, қайта ишланмаган ва ярим қайта ишланган олтин импорти эса 36,5 бараварга ўсиб, 211,2 миллион долларга етди.
Бундан ташқари, нефть маҳсулотлари, буғдой, рудалар ва қимматбаҳо металлар концентратлари, шунингдек, темир йўл вагонлари импортида ўсиш кузатилди. Ўзаро савдонинг ижобий динамикаси Қозоғистон ва Россия ўртасидаги иқтисодий интеграциянинг юқори даражасидан, саноат кооперациясининг кенгайишидан ва икки мамлакатнинг асосий саноат тармоқлари маҳсулотларига барқарор талабдан далолат беради.