Қозоғистон-Марказий Осиё темир йўл орқали ташувлари биринчи чоракда 34 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform — Жорий йилнинг биринчи чорагида Қозоғистон ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги темир йўл орқали ташувлари 34 фоизга ошди. Экспорт ва транзит оқимларининг, айниқса дон, қора металлар ва нефть маҳсулотларининг сезиларли даражада ошиши Қозоғистоннинг минтақавий савдо-иқтисодий алоқалардаги етакчи мавқеини мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда "Қозоғистон темир йўли" миллий компанияси хабар берди.
Ўсиш ташиш жараёни самарадорлигини ошириш, етказиб бериш муддатларини қисқартириш ва темир йўл инфратузилмасини ривожлантириш ҳисобига таъминланди.
Экспорт, биринчи навбатда, агросаноат секторида сезиларли даражада ўсишни кўрсатмоқда. Дон экспорти 2 080 минг тоннага етди (ўтган йилнинг шу даврига нисбатан +50%).
Саноат сегментида қора металлар экспорти 43% га (442 минг тоннагача), нефть маҳсулотлари экспорти эса 6% га (212 минг тонна) ошди.
“Қозоғистон ҳудуди орқали Марказий Осиё мамлакатларига транзит юк ташишнинг ижобий суръати давом этмоқда. Нефть маҳсулотлари транзити ҳажми 28% га, қора металлар транзити 42% га ошди. Озиқ-овқат юкларини ташиш 28% га ошди”, - дейилади хабарда.
Қарама-қарши йўналишда транзит оқимларининг ҳам ўсиши қайд этилмоқда. Хусусан, кимёвий маҳсулотлар, жумладан, сода ташиш ҳажми 2 бараварга (36 минг тоннагача), мева-сабзавот маҳсулотлари ташиш ҳажми 50% га (28 минг тонна), рангли металлар ташиш ҳажми 10% га (56 минг тонна) ошди.
Минтақавий мамлакатлар бўйича Ўзбекистон билан ташиш ҳажми 37% га, Туркманистон билан 31% га, Тожикистон билан 16% га ва Қирғизистон билан 13% га ошди.
Шундай қилиб, Қозоғистон ўз мавқеини изчил мустаҳкамлаб, минтақадаги савдо-иқтисодий алоқаларнинг барқарорлигига ҳисса қўшмоқда.