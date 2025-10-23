Қозоғистон Марказий Осиё давлатларини кунгабоқар ёғи билан тўлиқ таъминлай олади
ASTANA. Kazinform — Тошкент шаҳрида Ёғли ўсимликларни қайта ишлаш миллий ассоциацияси ва Ўзбекистоннинг «Fayz Oil Imports» масъулияти чекланган жамияти ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
Шартнома доирасида «Fayz Oil Imports» компанияси йилига 60 миллион долларга Ассоциация таркибига кирувчи Қозоғистоннинг қайта ишлаш корхоналаридан ёғ-мой маҳсулотларини сотиб олишни режалаштирган.
Ўзбекистон - Қозоғистон нефть ва ёғ-мой маҳсулотларини импорт қилувчи бешта йирик давлатдан биридир. 2024-2025 йилларда Қозоғистон Ўзбекистонга 349 миллион долларлик ўсимлик мойлари ва юқори оқсилли ҳайвонлар озуқаси (шрот ва кунгабоқар уни) экспорт қилди. Бу аввалги мавсумга нисбатан 82 фоизга кўпдир.
Ўтган йили Қозоғистон Марказий Осиё мамлакатларига ўсимлик мойлари ва мойли ўсимликлар экспорти бўйича етакчи мавқеини мустаҳкамлаб, Ўзбекистон ва Тожикистоннинг асосий етказиб берувчисига айланди.
Қозоғистон нефтининг Ўзбекистон бозоридаги улуши 65 фоизга (2017 йилда - 13 фоиз), Тожикистонда эса 74 фоизга (2017 йилда - 15 фоиз) етди.
Бундан ташқари, Қозоғистон минтақа мамлакатларини парранда ва чорва учун озуқа ишлаб чиқаришда муҳим таркибий қисм бўлган кунгабоқар шроти ва кунгабоқар уруғлари билан тўлиқ таъминлайди.
“Ёғ-мой маҳсулотлари жаҳон бозорида юқори талабга эга бўлиб, салмоқли экспорт салоҳиятига эга. Биз 20 дан ортиқ мамлакатларга маҳсулот етказиб берамиз. Қозоғистондан экспорт қилинадиган кунгабоқар ёғи ҳажми Марказий Осиё мамлакатлари импортидан 1,5 баравар кўп ва агар керак бўлса, биз бу бозорни тўлиқ таъминлай оламиз”, — дея таъкидлади Ёғли ўсимликларни қайта ишлаш миллий ассоциацияси.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондан Хитойга флекстанк орқали 156 тонна кунгабоқар ёғи жўнатилди.