Қозоғистон кураш бўйича U15 Осиё чемпионатида 20 та медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Айни пайтда Таиланднинг Паттайя шаҳрида кураш турлари бўйича U15 ва U20 ёш тоифалари ўртасида Осиё чемпионати бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради ҚР Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Қитъа чемпионати доирасида Қозоғистон вакиллари U15 ёш тоифасида 4 та олтин, 5 та кумуш ва 11 та бронза медални қўлга киритди.
Эркин кураш бўйича олтин медални Мирас Абдикарим (41 кг гача) қўлга киритди.
Бектўре Заманбек (44 кг гача), Амир Серик (48 кг гача), Наиль Зейналов (68 кг гача) ва Ерсултан Сулаймен (75 кг гача) кумуш медаль соҳиби бўлди.
Дамир Салават (38 кг гача), Мадияр Абдикаримов (52 кг гача), Бибарис Тузелбаев (57 кг гача) ва Зелимхан Цицкиев (85 кг гача) бронза медаль билан мусобақани якунлади.
Грек-рим курашида Роллан Ким (48 кг гача), Даниал Қанатбай (52 кг гача) ва Ерали Муратов (85 кг гача) чемпионликни қўлга киритди.
Кумуш медални Айтуған Осман (57 кг гача) қўлга киритди.
Берекет Исмагулов (38 кг гача), Райимбек Жақсилиқ (41 кг гача), Нурали Амангелди (44 кг гача) ва Руслан Бакир (68 кг гача) бронза медаль соҳиби бўлди.
Аёллар курашида Раян Жамсапқизи (46 кг гача), Жамиля Меҳдиева (50 кг гача) ва Эльнара Киримова (66 кг гача) бронза медалини қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, Осиё чемпионати 5 июль куни якунланади.