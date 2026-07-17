KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон кураш бўйича Будапештдаги рейтинг турнирида иккита медални қўлга киритди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистон терма жамоаси ураш бўйича Будапештдаги рейтинг турнирида яна иккита медални қўлга киритди.

    Едиге Қасимбек
    Фото: МОҚ

    Мусобақанинг иккинчи кунида эркин курашчи Едиге Қасимбек 125 кг вазн тоифасида чемпион бўлди.

    Едиге дастлаб 1/8 финалда руминиялик Омар Саремни 6:2 ҳисобида мағлуб этди. Кейин чорак финалда жуда кескин курашда у баҳрайнлик Шамил Шариповни 4:3 ҳисобида мағлуб этди. Ярим финалда эса хитойлик Бухердунга ҳеч қандай имконият қолдирмади - 10:0.

    Е. Қасимбек финалда польшалик Камил Коциолекни 5:0 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этди.

    Аёллар ўртасида Зейнеп Баянова 50 кг вазн тоифасида кучли учликка кирди.

    Зейнеп Баянова
    Фото: Фото: kazwrestling_official Instagram саҳифасидан

    Ғарбий Қозоғистон вилояти вакили дастлаб жанубий кореялик Миран Чонни яққол устунлик билан - 11:1 ҳисобида мағлуб этди. Чорак финалда россиялик Надежда Соколовага 0:5 ҳисобида ютқазаётиб, камбэк қилишга муваффақ бўлди – 16:11. З. Баянова ярим финалда америкалик Сара Чавесга 0:4 ҳисобида ютқазди.

    Зейнеп бронза медали учун украиналик Оксана Ливач билан жанг қилиши керак эди. Бироқ, рақиби жароҳати туфайли гиламга чиқмагани учун ғалаба қозоғистонлик курашчига насиб этди.

    кураш Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф