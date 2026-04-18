Қозоғистон Конституцияси Брайль алифбосида ва аудио версияда тақдим этилди
АSTANА.Кazinform - Миллий китоб куни муносабати билан ташкил этилган Китоб ҳафталиги доирасида Республика кўзи ожизлар ва кўриш қобилияти заифлар кутубхонасида Қозоғистон Республикаси Конституциясининг янги нашри тақдимоти бўлиб ўтди.
Маданият ва ахборот вазирлиги маълумотларига кўра, нашр қозоқ ва рус тилларида Брайль алифбосида, шунингдек, аудио версияда тайёрланган.
Тадбир давомида кутубхона ходимлари иштирокчиларни кўтарилган нуқтали шрифтда босилган китобларни тайёрлаш жараёни билан таништирдилар ва уларни яратиш босқичларини кўрсатдилар.
Янги Конституция мамлакат тараққиётида янги босқични белгилайди. Мустақилликни мустаҳкамлаш, сиёсий тизимни модернизация қилиш ва ижтимоий ривожланишнинг янги моделини шакллантиришга қаратилган ҳужжат сифатида Конституция алоҳида аҳамиятга эга.
Тадбирнинг асосий мақсади муҳим давлат ҳужжатларини барча фуқаролар учун очиқ қилиш ва барча учун тенг имкониятларни таъминлашдир.
Эслатиб ўтамиз, Конституция расман 1 июлдан кучга киради.