Қозоғистон Колумбияда бўлиб ўтадиган қиличбозлик бўйича Гран-при турнирида иштирок этади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон эркаклар терма жамоаси Колумбиянинг Медельин шаҳрида бўлиб ўтадиган қиличбозлик бўйича Гран-при турнирида иштирок этади.
Халқаро мусобақада миллий терма жамоамиздан тўққиз нафар спортчи иштирок этади.
Қозоғистонни Руслан Қурбанов, Эльмир Алимжанов, Нуржан Абжанов, Никита Жулинский, Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Эрлик Сертай ва Вадим Шарлаимов ҳимоя қилади.
Турнир 8-10 май кунлари бўлиб ўтади.
Шуни таъкидлаш жоизки, аввалроқ Ерлик Сертай Венгриянинг Будапешт шаҳрида бўлиб ўтган Гран-при босқичида кумуш медални қўлга киритган эди.
Асем Оринбай Жаҳон кубогида олтин медални қўлга киритди ва рекорд ўрнатди.