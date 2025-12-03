OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:45, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон қиличбозлари жаҳон чемпионатида кучли ўнталикка кирди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистоннинг қиличбозлик бўйича ўсмирлар терма жамоаси Гонконгда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида иштирок этди.

    семсерлесу
    Фото: ҚР ҰОК

    Жамоавий ўйинларда энг яхши натижани Нуржан Абжанов кўрсатди. У мусобақани 22-ўринда якунлади. Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, Берик Оринбасар 56-ўринни, Нурмуҳаммед Балтабай 61-ўринни, Нариман Уалихан 71-ўринни эгаллади.

    Александр Шешин 103-ўринни, Жанарбек Жанузақов 138-ўринни ва Анварбек Бауржан 179-ўринни эгаллади.

    Умумий мусобақада Қозоғистон терма жамоаси саккизинчи ўринни эгаллади.

    Аввалроқ қозоғистонлик қиличбозлар Жаҳон кубоги босқичида чиқиш қилишлари ҳақида ёзган эдик.

    Теглар:
    Жаҳон кубоги Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!