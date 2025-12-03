16:45, 03 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон қиличбозлари жаҳон чемпионатида кучли ўнталикка кирди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистоннинг қиличбозлик бўйича ўсмирлар терма жамоаси Гонконгда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида иштирок этди.
Жамоавий ўйинларда энг яхши натижани Нуржан Абжанов кўрсатди. У мусобақани 22-ўринда якунлади. Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, Берик Оринбасар 56-ўринни, Нурмуҳаммед Балтабай 61-ўринни, Нариман Уалихан 71-ўринни эгаллади.
Александр Шешин 103-ўринни, Жанарбек Жанузақов 138-ўринни ва Анварбек Бауржан 179-ўринни эгаллади.
Умумий мусобақада Қозоғистон терма жамоаси саккизинчи ўринни эгаллади.
Аввалроқ қозоғистонлик қиличбозлар Жаҳон кубоги босқичида чиқиш қилишлари ҳақида ёзган эдик.