Қозоғистон қайта ишлаш саноатида қанча ўсиш кузатилди
ASTANА. Кazinform – Қулай инвестиция шароитлари электротехника ривожланишига ҳисса қўшди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Ҳар йили қайта ишлаш саноати юқори ўсиш суръатларини кўрсатиб келмоқда. 2024 йилдан бери соҳанинг улуши тоғ-кон саноатидан ошиб кетди ва соҳалар ўртасидаги мувозанат ўзгарди. Металлургия, машинасозлик, кимё саноати, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, резина ва пластмасса буюмлари ҳамда енгил саноатнинг ривожланиши туфайли ўсиш таъминланди, — деди Е. Нағаспаев.
У шунингдек, ички бозорда хомашёни қайта ишлаш механизми қонуний равишда ўрнатилганини ва маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва хомашё етказиб берувчилари ўртасидаги ҳамкорлик бошланганини эслатди. Бундай ҳамкорликнинг ёрқин намунаси "Қайнар" аккумулятор заводидир.
— У "Казцинк" компаниясидан қўрғошинни чегирма билан сотиб олади ва ички бозор ва экспорт учун батареялар ишлаб чиқаради. Шунингдек, электр ускуналарини ишлаб чиқарувчи маҳаллий корхоналар «Қазақмис» пен «Қозоғистон электролиз заводи» томонидан ишлаб чиқарилган металлардан фойдаланадилар. «Qarmet» томонидан ишлаб чиқарилган металлопрокат маиший техника ишлаб чиқариш учун «Silk Road Electronics» корхонасига, шунингдек, вагонсозлик корхоналарига етказиб берилади ва уларни зарур хомашё билан таъминлайди. Бундан ташқари, металлга ишлов бериш корхоналари ва кабел заводлари ўртасида хомашё етказиб бериш бўйича шартномалар тузилди, — деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, қулай инвестиция шароитлари электротехника ривожига ҳисса қўшди. Масалан, «Silk Road Electronics» ва «Almaty turmystyq tehnika» заводларида ишлаб чиқариш ҳажми ошди. Ўтган йили «Silk Road Electronics» заводида Samsung ускуналари ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.