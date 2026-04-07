Қозоғистон қайси давлатларга кўмир экспорт қилади
ASTANA. Kazinform — Бу йил мамлакат тахминан 129 миллион тонна кўмир қазиб олишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов маълум қилди.
“Кўмир саноати мамлакатимиз энергия хавфсизлиги учун муҳим аҳамиятга эга. Қозоғистон катта миқдордаги кўмир захираларига эга ва захиралар бўйича дунёда 10-ўринда туради. Ҳозирги ишлаб чиқариш даражасида кўмир захиралари 300 йилдан ортиқ вақтга етади. Йирик кўмир конлари: Марказий Қозоғистонда Қарағанди кўмир ҳавзаси, Торғай кўмир ҳавзаси, Шубаркўл, Жалин конлари жойлашган. Шимоли-шарқий минтақа: Экибастуз кўмир ҳавзаси, Майкуби кўмир ҳавзаси, Қаражира кони. Мамлакатнинг кўмир захиралари 33,6 миллиард тоннани ташкил этади”, — деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, кўмир қазиб олиш саноатида ўсиш кузатиляпти, ички бозорга барқарор етказиб бериш таъминланяпти ва экспорт таъминоти ошириляпти. Ишлаб чиқарилган кўмирнинг асосий қисми ички бозорга жўнатилади ва электр энергетикаси, коммунал хизматлар ва саноатда қўлланилади. Кўмир экспорти даражаси сақланиб қолмоқда.
“2025 йилда кўмир қазиб олиш тахминан 115,9 миллион тоннани ташкил этди ёки 2024 йилга нисбатан 7 фоизга ошди. Шундан 85,9 миллион тоннаси коммунал ва маиший эҳтиёжлар ҳамда ички истеъмол учун ишлатилган, кўмир экспорти эса 30 миллион тоннага етди. Кўмир экспортининг асосий йўналишларини Россия Федерацияси, Польша, Ўзбекистон, Туркия, Ҳиндистон ва Малайзия ва бошқалар ташкил этади. 2026 йилда кўмир қазиб олиш 128,9 миллион тонна даражасида режалаштирилган”, — деди Ерлан Ақкенженов.