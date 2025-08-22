Қозоғистон "Қайрат"нинг сенцацион ўйинидан сўнг UEFА рейтингидаги ўрнини яхшилади
TASHKENT. Kazinform — "Қайрат"нинг Чемпионлар лигаси саралаш босқичидаги натижалари Қозоғистонга UEFА коэффициентлари жадвалида юқорига кўтарилиш имконини берди.
Sports.kz спорт порталининг хабар беришича, 20 августдаги янгиланган рейтингга кўра, Қозоғистон 0,125 балл тўплаган ҳолда Косовони 11,875 балл билан ортда қолдирди. Шу тариқа, Қозоғистон клублари 38-ўринга кўтарилди.
Глазгода бўлиб ўтган Чемпионлар лигаси плей-офф саралаш босқичининг илк ўйинида “Қайрат” Шотландиянинг “Селтик” клуби билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади.
Икки жамоа ўртасидаги жавоб учрашуви 26 август куни Алмати шаҳрида бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, мусобақанинг дастлабки учта саралаш босқичида Алмати футболчилари Словениянинг “Олимпия” (1:1, 2:0), Финляндиянинг “КуПС” (0:2, 3:0), Словакиянинг “Слован” (1:0, 0:1, пенальтилар сериясида 4:3) жамоаларини мағлубиятга учратган эди.