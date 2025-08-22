OZ
    08:35, 22 Август 2025

    Қозоғистон "Қайрат"нинг сенцацион ўйинидан сўнг UEFА рейтингидаги ўрнини яхшилади

    TASHKENT. Kazinform — "Қайрат"нинг Чемпионлар лигаси саралаш босқичидаги натижалари Қозоғистонга UEFА коэффициентлари жадвалида юқорига кўтарилиш имконини берди.

    футбол
    Фото: sports.kz

    Sports.kz спорт порталининг хабар беришича, 20 августдаги янгиланган рейтингга кўра, Қозоғистон 0,125 балл тўплаган ҳолда Косовони 11,875 балл билан ортда қолдирди. Шу тариқа, Қозоғистон клублари 38-ўринга кўтарилди.

    Глазгода бўлиб ўтган Чемпионлар лигаси плей-офф саралаш босқичининг илк ўйинида “Қайрат” Шотландиянинг “Селтик” клуби билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади.

    Икки жамоа ўртасидаги жавоб учрашуви 26 август куни Алмати шаҳрида бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, мусобақанинг дастлабки учта саралаш босқичида Алмати футболчилари Словениянинг “Олимпия” (1:1, 2:0), Финляндиянинг “КуПС” (0:2, 3:0), Словакиянинг “Слован” (1:0, 0:1, пенальтилар сериясида 4:3) жамоаларини мағлубиятга учратган эди.

