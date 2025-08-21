Чемпионлар лигаси: “Қайрат” сафарда “Селтик” билан дуранг ўйнади
ASTANА. Кazinform - Алматининг “Қайрат” клуби UEFА Чемпионлар лигаси плей-офф босқичида Шотландиянинг “Селтик” клуби билан меҳмонда дуранг ўйнади.
Учрашув давомида Шотландия терма жамоаси биринчи дақиқаларданоқ назоратни қўлга олишга ҳаракат қилди. Бироқ Қозоғистон жамоаси бунга имконият қолдирмади. Баъзи нуқталарда улар қарши ҳужумга ўтиб, гол уриш учун имконият излашди. Шундай дақиқаларнинг бирида Алмати клубидан Жоржиньо ўз имкониятидан фойдалана олмади. Алмати клубидаги ёш футболчи Дастан Сатпаевнинг фаоллиги яққол кўзга ташланди.
Биринчи бўлим охирига келиб “Селтик” ҳужумни кучайтирди. Айни дамда Алмати жамоаси маҳоратли ҳимоялана олди.
Шотландия терма жамоаси иккинчи бўлимда ҳам фаоллик кўрсатди. Шунга қарамай, улар ўз мақсадларига эриша олмадилар. Ўйиннинг 73-дақиқасида асосий дарвозабон Александр Заруцкий жароҳати сабаб майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Унинг ўрнига Темирлан Анарбеков тушди.
Шундай қилиб, жамоалар биринчи учрашувда 0:0 ҳисоби билан кифояланишди. Энди жавоб ўйини 26 август куни Алмати шаҳрида бўлиб ўтади.
Аввалроқ, “Қайрат” сафарда “Селтик” билан ўйнаши ҳақида ёзган эдик.
Алмати футбол жамоаси мусобақанинг дастлабки уч саралаш босқичида Словениянинг “Олимпия” (1:1, 2:0), Финляндиянинг “КуПС” (0:2, 3:0), Словакиянинг “Слован” (1:0, 0:1, пеналтилар сериясида 4:3) жамоаларига қарши ўйнади.
"Селтик" Европа чемпионатидаги илк ўйинини плей-офф босқичида бошлайди.
Шотландия клуби 1887 йилда ташкил топган. Ўшандан бери улар 55 марта ички чемпионат ва 42 марта Шотландия кубогини қўлга киритган. Улар 1967 йилда Европа чемпионлар кубогини ҳам қўлга киритишди.
Улар шу пайтгача Қозоғистон клублари билан еврокубокларда уч марта тўқнаш келишган.
Дастлаб 2013 йилда Чемпионлар лигаси плей-офф босқичида Қарағандининг “Шахтёр” жамоасини мағлуб этиб (0:2, 3:0) гуруҳ босқичига йўл олганди.
2016 йилда Чемпионлар лигасининг учинчи саралаш босқичида (1:1, 2:1), 2017 йилда эса плей-офф босқичида (5:0, 3:4) пойтахтнинг “Астана” жамоасини мағлуб этишди.
Алмати клуби ҳозирда учинчи марта Чемпионлар лигасида иштирок этмоқда. Дастлабки иккитасида улар биринчи ва иккинчи босқичда мусобақани якунладилар.
Улар Европа лигасида 10 марта иштирок этиб, 2016 йилда плей-офф босқичига чиқишган.
Шунингдек, улар 2021 йилда гуруҳ босқичида ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилиб, икки марта Конференциялар лигасида иштирок этишди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ "Қайрат" Чемпионлар лигасининг плей-офф босқичига чиққани учун 4,29 миллион евро олиши ҳақида хабар берган эдик.