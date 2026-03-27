    19:38, 27 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистон камондан отиш бўйича Осиё кубогида олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон миллий камондан отиш жамоаси Таиланднинг Бангкок шаҳрида бўлиб ўтган Осиё кубогида олтин медални қўлга киритди. 

    Қазақстан садақ атудан Азия кубогының кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
    Фото: ҰОК

    Аёллар жамоаси блокли камондан отиш бўйича шоҳсупанинг биринчи поғонасига кўтарилди. 

    Виктория Лян, Роксана Юнусова ва Диана Юнусова финалда Ҳиндистон жамоасини мағлуб этишди. Учрашув 229:227 ҳисобида якунланди.

     Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон жамоасини жамоавий баҳсларда яна иккита финал кутмоқда. Эркаклар ва аёллар жамоалари классик камондан отиш бўйича олтин медаль учун курашадилар.

    Ляззат Сейданова
