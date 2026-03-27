19:38, 27 Март 2026 | GMT +5
Қозоғистон камондан отиш бўйича Осиё кубогида олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон миллий камондан отиш жамоаси Таиланднинг Бангкок шаҳрида бўлиб ўтган Осиё кубогида олтин медални қўлга киритди.
Аёллар жамоаси блокли камондан отиш бўйича шоҳсупанинг биринчи поғонасига кўтарилди.
Виктория Лян, Роксана Юнусова ва Диана Юнусова финалда Ҳиндистон жамоасини мағлуб этишди. Учрашув 229:227 ҳисобида якунланди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон жамоасини жамоавий баҳсларда яна иккита финал кутмоқда. Эркаклар ва аёллар жамоалари классик камондан отиш бўйича олтин медаль учун курашадилар.