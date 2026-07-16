Қозоғистон Ижтимоий тараққиёт индексида 61-ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон глобал Ижтимоий тараққиёт индексида 171 мамлакат орасида 70,85 балл билан 61-ўринни эгаллади, деб хабар беради Kazinform.
Индекс мамлакатлардаги ижтимоий фаровонлик ва ижтимоий ривожланиш даражасини иқтисодий ўсишни ҳисобга олмаган ҳолда баҳолайди. Рейтингда 57 та кўрсаткич учта асосий тоифага гуруҳланган: асосий инсон эҳтиёжлари, фаровонлик асослари ва ривожланиш имкониятлари.
Экспертлар аҳолининг озиқ-овқат, соғлиқни сақлаш, уй-жой, сув, электр энергияси ва санитария-гигиена хизматларидан фойдаланиш имкониятини, шахсий хавфсизликни, таълим ва ахборотдан фойдаланиш имкониятини, соғлиқни сақлаш ва экологик барқарорликни баҳолайдилар. Шахсий ва фуқаролик эркинликлари даражаси, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва фуқароларнинг ўз қарорларини қабул қилиш ва ўз салоҳиятларини рўёбга чиқариш қобилияти ҳам ҳисобга олинади.
Норвегия 91,73 балл билан рейтингда биринчи ўринни эгаллади. Дания, Финляндия, Швеция ва Швейцария ҳам кучли бешликка кирди.
Қозоғистондан кейинги ўринни эгаллаган мамлакатлар орасида Шимолий Македония 60-ўринни (71,24 балл), Таиланд 62-ўринни (70,79) ва Вьетнам 63-ўринни (70,76) эгаллади.
Ижтимоий тараққиёт индекси ҳар йили халқаро ташкилотларнинг статистик маълумотлари, эксперт баҳолари ва социологик сўровлар натижалари асосида Social Progress Imperative халқаро тадқиқот лойиҳаси томонидан тузилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон энг кучли паспортлар рейтингида Марказий Осиёда етакчи.