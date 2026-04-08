    18:40, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистон ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича Марказий Осиёда етакчи ҳисобланади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Марказий Осиё мамлакатлари орасида ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари ҳажми ва турлари бўйича етакчилар қаторида.

    Казахстан лидирует в Центральной Азии по объему соцподдержки
    Фото: Минтруда и социальной защиты населения РК

    Қозоғистон ижтимоий нафақалар бўйича қўшниларидан сезиларли даражада устун туради.

    Қиёсий жиҳатдан:

    Ўртача пенсия:

    • Қозоғистон — 157 843 тенге;
    • Қирғизистон — 59 904 тенге;
    • Ўзбекистон — 61 303 тенге;
    • Тожикистон — 22 886 тенге.

    Ҳомиладорлик нафақалари:

    • Қозоғистон — 164 350 тенгедан 1 158 107 тенгегача;
    • Қирғизистон — 122 198 тенге;
    • Ўзбекистон — 34 520 тенге;
    • Тожикистон — 11 415 тенге.

    Ўртача иш ҳақи:

    • Қозоғистон — 473 158 тенге;
    • Қирғизистон — 247 388 тенге;
    • Ўзбекистон — 247 541 тенге;
    • Тожикистон — 131 709 тенге.

    Тўғридан-тўғри тўловлардан ташқари, Қозоғистон билвосита ижтимоий қўллаб-қувватлаш чораларини кенг қўллайди. Хусусан, давлат йўловчи ташишни субсидиялаштиради, бу эса аҳоли учун йўл ҳақини дастурий равишда арзонлаштиришга ёрдам беради.

    Масалан, 2026 йил учун қуйидагилар назарда тутилган:

    • Астанада — ижтимоий аҳамиятга эга йўналишларни субсидиялаш учун 62,34 миллиард тенге
    • Алматида — метро ва жамоат транспортини ўз ичига олган ҳолда 107,6 миллиард тенге.
    Ляззат Сейданова
    Сўнгги хабарлар
