18:40, 08 Апрель 2026 | GMT +5
Қозоғистон ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича Марказий Осиёда етакчи ҳисобланади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Марказий Осиё мамлакатлари орасида ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари ҳажми ва турлари бўйича етакчилар қаторида.
Қозоғистон ижтимоий нафақалар бўйича қўшниларидан сезиларли даражада устун туради.
Қиёсий жиҳатдан:
Ўртача пенсия:
- Қозоғистон — 157 843 тенге;
- Қирғизистон — 59 904 тенге;
- Ўзбекистон — 61 303 тенге;
- Тожикистон — 22 886 тенге.
Ҳомиладорлик нафақалари:
- Қозоғистон — 164 350 тенгедан 1 158 107 тенгегача;
- Қирғизистон — 122 198 тенге;
- Ўзбекистон — 34 520 тенге;
- Тожикистон — 11 415 тенге.
Ўртача иш ҳақи:
- Қозоғистон — 473 158 тенге;
- Қирғизистон — 247 388 тенге;
- Ўзбекистон — 247 541 тенге;
- Тожикистон — 131 709 тенге.
Тўғридан-тўғри тўловлардан ташқари, Қозоғистон билвосита ижтимоий қўллаб-қувватлаш чораларини кенг қўллайди. Хусусан, давлат йўловчи ташишни субсидиялаштиради, бу эса аҳоли учун йўл ҳақини дастурий равишда арзонлаштиришга ёрдам беради.
Масалан, 2026 йил учун қуйидагилар назарда тутилган:
- Астанада — ижтимоий аҳамиятга эга йўналишларни субсидиялаш учун 62,34 миллиард тенге
- Алматида — метро ва жамоат транспортини ўз ичига олган ҳолда 107,6 миллиард тенге.