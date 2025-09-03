Қозоғистон Иссиқкўлдаги курорт-рекреацион хўжалик объектларига эгалик ҳуқуқини узайтиради
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Иссиқкўл ҳудудида жойлашган курорт-рекреацион хўжалик объектларига эгалик ҳуқуқини узайтиради. Тегишли қонун лойиҳаси бугун Мажилис томонидан якуний ишлаб чиқиш учун қабул қилинди.
Мажилис депутати Татьяна Савельеванинг сўзларига кўра, ҳужжат қабул қилингандан кейин Қозоғистон Республикасининг Қирғиз Республикаси Иссиқкўл вилояти ҳудудида жойлашган курорт-рекрецион хўжалик объектларига бўлган мулк ҳуқуқи 2029 йилгача узайтирилади.
Кўрсатилган объектларга сармоя жалб қилиш имконияти ҳам берилади.
— Қонун лойиҳасини амалга ошириш инвестор маблағлари, шунингдек, қисман республика бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади, — деди Мажилис депутати.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрига ШҲТнинг маданий пойтахти мақоми берилгани ҳақида ёзган эдик.