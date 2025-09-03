OZ
Тренд:
    11:36, 03 Сентябрь 2025

    Қозоғистон Иссиқкўлдаги курорт-рекреацион хўжалик объектларига эгалик ҳуқуқини узайтиради

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Иссиқкўл ҳудудида жойлашган курорт-рекреацион хўжалик объектларига эгалик ҳуқуқини узайтиради. Тегишли қонун лойиҳаси бугун Мажилис томонидан якуний ишлаб чиқиш учун қабул қилинди.

    Иссиқкўл
    Фото: Кабар

    Мажилис депутати Татьяна Савельеванинг сўзларига кўра, ҳужжат қабул қилингандан кейин Қозоғистон Республикасининг Қирғиз Республикаси Иссиқкўл вилояти ҳудудида жойлашган курорт-рекрецион хўжалик объектларига бўлган мулк ҳуқуқи 2029 йилгача узайтирилади.

    Кўрсатилган объектларга сармоя жалб қилиш имконияти ҳам берилади.

    — Қонун лойиҳасини амалга ошириш инвестор маблағлари, шунингдек, қисман республика бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади, — деди Мажилис депутати.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қирғизистоннинг Чўлпон-Ота шаҳрига ШҲТнинг маданий пойтахти мақоми берилгани ҳақида ёзган эдик.

