14:14, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон Испанияда бўлиб ўтадиган батут гимнастикаси бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этади
ASTANА. Каzinform – Батут гимнастикаси бўйича жаҳон чемпионати 5-9 ноябрь кунлари Испаниянинг Памплона шаҳрида бўлиб ўтади.
Миллий Олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, Қозоғистон терма жамоаси таркибида Данил Мусабаев, Ерлан Тасмағамбетов, Роман Барков, Никита Тумаков ва Виктория Бутолина бор.
Қозоғистонлик спортчилар якка ва синхрон сакраш дастурларида, шунингдек, эркаклар ва аралаш тоифаларда чиқиш қилишади.
Бундан ташқари, эркаклар жамоаси жамоавий баҳсларда медаллар учун курашади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик курашчилар Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган Ислом бирдамлик ўйинларида иштирок этадилар.