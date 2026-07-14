Қозоғистон иқтисодиёти жорий йилнинг биринчи ярмида 4,1 фоизга ўсди
ASTANA. Kazinform – Бош вазир ўринбосари ва миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин Ҳукумат йиғилишида мамлакат иқтисодиётида ижобий динамика кузатилаётганини маълум қилди.
“Жорий йил январь-июнь ойлари натижаларига кўра, иқтисодий ўсиш 4,1% ни ташкил этди ва январь-май ойларига нисбатан 0,4 фоиз пунктга тезлашди. Ижобий динамика реал сектордаги ўсиш суръатининг жорий йилнинг январь-май ойларидаги 4% дан 5,1% гача ошиши билан таъминланди. Хизмат кўрсатиш соҳасида ҳам барқарор ўсиш сақланиб қолмоқда - хизматлар ҳажми 3,5% га ошди. Иқтисодий ўсишнинг асосий омили нонефть сектори бўлиб қолмоқда. Бу йил нонефть секторининг ўсиш суръати доимий равишда 5% дан ошди. Тармоқлар орасида энг юқори ўсиш қурилиш, ишлаб чиқариш, транспорт хизматлари ва савдо соҳаларида кузатилмоқда. Ушбу тармоқларнинг ялпи ички маҳсулот ўсишига қўшган умумий ҳиссаси тахминан 85% ни ташкил этади. Ижобий динамика қишлоқ хўжалиги ва алоқа хизматларида ҳам сақланиб қолган”, - деди у.