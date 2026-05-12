Қозоғистон иқтисодиёти тўрт ой ичида 3,6% га ўсди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил январь-апрель ойлари натижаларига кўра, Қозоғистоннинг ялпи ички маҳсулоти 3,6% га ўсди.
Миллий статистика бюросининг дастлабки маълумотларига кўра, саноат ишлаб чиқаришининг реал ҳажм индекси 102,1% ни ташкил этди.
Иқтисодиётнинг тикланишига асосий туртки ишлов бериш саноати бўлди. Ушбу соҳада ишлаб чиқариш ҳажми 9,9% га ошди.
Машинасозлик соҳасидаги ўсиш 23,3% ни ташкил этди. Бунга транспорт воситалари, қишлоқ хўжалиги ва темир йўл техникалари, электротехника буюмлари ва ускуналари ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши таъсир кўрсатди.
Енгил саноат ҳажми ҳам 2,3 баравар ошди.
Бундан ташқари, қуйидаги тармоқлар ўсди:
– мебель ишлаб чиқариш – 41,7% га;
– фармацевтика – 35,2% га;
– қурилиш материаллари ишлаб чиқариш – 27,7% га;
– кимё саноати – 18,4% га;
– озиқ-овқат ишлаб чиқариш – 14,4% га.
Умуман олганда, йилнинг дастлабки тўрт ойида иқтисодиётнинг ижобий динамикаси асосий тармоқлардаги барқарор ўсиш билан таъминланди.
Энг юқори ўсиш суръатлари қуйидагилар бўлди:
– қурилишда – 114,5% га;
– транспорт ва омборхонада – 112%;
– ишлаб чиқаришда – 109,9%;
– савдода – 105,1%;
– қишлоқ хўжалигида – 103,6%.
Шундай қилиб, ЯИМ ўсишининг ҳозирги тузилиши хом ашё бўлмаган тармоқларнинг, айниқса қурилиш, транспорт, савдо ва ишлаб чиқаришнинг ортиб бораётган ролидан далолат беради.