Қозоғистон иқтисодиёти глобал беқарорликка қарамай ўсишни сақлаб қолади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон иқтисодиёти кейинги икки йил ичида ҳам ўсишда давом этади. Ушбу прогноз Осиё тараққиёт банкининг (ОТБ) 2026 йилги Осиё тараққиёт истиқболлари ҳисоботининг июль ойидаги янгиланишида эълон қилинди. Бу ҳақда Кazinform мухбири хабар берди.
ОТБ маълумотларига кўра, Қозоғистоннинг ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) 2026 ва 2027 йилларда 4,5 фоизга ўсади. Банк буни глобал энергетика бозоридаги беқарорлик, геосиёсий кескинликнинг кучайиши, иқтисодий ўсишнинг секинлашиши ва минтақада инфляциянинг ўсишига қарамай, мамлакат иқтисодиётининг барқарорлиги билан боғлайди.
Ҳисоботда таъкидланишича, ривожланаётган Осиёда иқтисодий фаоллик 2026 йилнинг биринчи чорагида кучли ички талаб туфайли барқарор бўлиб қолди. Шу билан бирга, энергия нархларининг ошиши ва Яқин Шарқдаги кескинликлар туфайли таъминот занжирларига босим давом этмоқда.
Бундан ташқари, ОТБ келгуси йилларда Қозоғистонда инфляция аста-секин пасайишини башорат қилмоқда. Банк маълумотларига кўра, истеъмол нархлари инфляцияси 2026 йилдаги 10,4 фоиздан 2027 йилда 9,5 фоизгача пасаяди.
Шу билан бирга, Осиё тараққиёт банки Осиё ва Тинч океани минтақасидаги ривожланаётган мамлакатлар учун иқтисодий ўсиш прогнозини 2026 йил учун 4,9 фоизгача пасайтирди. Шунга қарамай, минтақа иқтисодиётининг ўсиши барқарор ички талаб билан қўллаб-қувватланаётгани ва энергетика инқирозининг энг юқори чўққисидан кейин бизнес фаоллиги аста-секин тикланаётгани таъкидланди.
Банк мутахассислари минтақа иқтисодиёти учун асосий хавфларни геосиёсий кескинликнинг кучайиши, глобал молиявий шароитларнинг кескинлашиши, хомашё нархларининг ошиши ва глобал савдодаги ноаниқликнинг давом этиши деб аташди.
Қозоғистон иқтисодиёти 2026 йилнинг биринчи чорагида 4,2 фоизга ўсди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда ички савдо ҳажми 5,6 фоизга ўсди.