Қозоғистон Huida Tech билан ҳамкорликда агротехнологик экотизим яратади
ASTANA. Kazinform — Лойиҳа қишлоқ хўжалиги дронлари ва автопилот тизимларини маҳаллийлаштириб йиғиш, қўшма R&D марказларини ташкил этиш ҳамда рақамли агросаноат мажмуаси учун малакали кадрлар тайёрлашни назарда тутади.
Шанхайга (ХХР) амалий ташриф ва WAIC — Сунъий интеллект бўйича Жаҳон конференциясида иштирок этиш доирасида Бош вазир ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd. компанияси асосчиси ва бош директори Чжан Юй билан музокаралар ўтказди.
Учрашув якунларига кўра, Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги, Freedom Holding Corp. ҳамда Huida Tech ўртасида стратегик ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзоланди.
Қозоғистон оддий ускуналар харид қилишдан воз кечиб, тўлиқ ишлаб чиқариш экотизимини шакллантиришга ўтмоқда. Лойиҳа қишлоқ хўжалиги дронлари ва автопилот тизимларини маҳаллийлаштириб йиғиш, қўшма R&D марказларини ташкил этиш ҳамда рақамли агросаноат мажмуаси учун малакали мутахассислар тайёрлашни ўз ичига олади.
“Биз шунчаки техникани етказиб бериш ҳақида эмас, балки бутун бир саноатни барпо этиш ҳақида гапирмоқдамиз. Қозоғистон ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш учун барча зарур шарт-шароитларни, жумладан солиқ имтиёзлари ҳамда қишлоқ хўжалигида илғор сунъий интеллект ечимларини жорий этиш учун махсус тартибга солиш муҳитини таклиф қилишга тайёр. Биз илғор хитой технологиялари мамлакатимиз эҳтиёжларига мослаштирилиб, Марказий Осиё ва ЕОИИ бозорларига чиқишини истаймиз”, — деди Жаслан Мадиев.
Ҳамкорлик доирасида Қозоғистон томони маълумотлар суверенитети ва технологиялар трансферига алоҳида эътибор қаратиб, маҳаллийлаштирилган ечимларни қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш бўйича давлат инфратузилмасига интеграция қилишни таъминлайди.
Эслатиб ўтамиз, Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd. — аниқ деҳқончилик технологияларини ишлаб чиқувчи етакчи хитой компаниясидир. Компания сунъий йўлдош навигациясига асосланган қишлоқ хўжалиги техникалари учун автоматик бошқарув тизимлари, агрокимёвий ишлар ва юк ташиш учун қишлоқ хўжалиги дронлари, шунингдек мониторинг учун IoT терминаллари, тупроқ назорати датчиклари ҳамда автоматлаштирилган томчилатиб суғориш тизимларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган.