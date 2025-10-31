Қозоғистон ҳудудларида ёғингарчилик, туман ва чанг бўронлари кутилмоқда.
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 31 октябрь куни Қозоғистон учун хавфли об-ҳаво шароитлари ҳақида маълумот эълон қилди.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, мамлакатнинг аксарият қисмида об-ҳаво шимоли-ғарбий циклон ва унга боғлиқ атмосфера фронтал қисмлари билан белгиланади.
Шимоли-ғарбий ва жанубий ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда, баъзи жойларда, айниқса тоғли жанубий ҳудудларда кучли ёғингарчилик бўлиши мумкин.
Мамлакатнинг шарқий ярмида антициклон таъсирида ёғингарчилик кутилмайди.
Мамлакат бўйлаб туман, кучли шамол, жанубда чанг бўронлари кутилмоқда.
Улитау вилояти, Атирау вилоятининг шимоли-шарқи ва жануби-шарқида, Ақтўбе вилоятининг жануби ва шарқида, Жамбил вилоятининг жануби, шарқи ва марказида, Алмати ва Қарағанди вилоятларининг ғарбида, Қостанай ва Акмола вилоятларининг жануби-ғарбида, Манғистау вилоятининг ғарби ва жанубида, Қизилўрда вилоятининг шимоли ва марказида, шунингдек, Жетису ва Абай вилоятининг жанубида юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Қизилўрда вилояти, Туркистон вилоятининг жанубий ва чўл ҳудудларида, Атирау вилоятининг шарқида, Жамбил вилоятининг ғарби ва шимолида, Ақтўбе вилоятининг ғарби, шимоли-шарқи ва марказида, Алмати вилоятининг шимолида, Қостанай вилоятининг жанубида ва Улитау вилоятида фавқулодда ёнғин хавфи кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 30 окябрь куни Қозоғистоннинг еттита ҳудудида ёнғин хавфи ҳақида хабар берган эдик.