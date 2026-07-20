Қозоғистон ҳудудий талабга мувофиқ шифокорларни тайёрлайди
ASTANА. Кazinform — Соғлиқни сақлаш вазирлиги тиббиёт мутахассисларига бўлган эҳтиёжни ҳисоблаб чиқадиган ва шунга мос равишда олий таълим муассасаларига қанча талаба қабул қилинишини белгилайдиган янги қоидалар лойиҳасини ишлаб чиқди.
Янги ҳужжатга кўра, тиббиёт университетларига ажратилган ўринлар ҳудудларнинг аниқ эҳтиёжларига қараб режалаштирилади. Шундай қилиб, қайси ҳудудда қанча шифокор ва бошқа тиббиёт мутахассислари кераклиги олдиндан ҳисоблаб чиқилади ва мутахассислар шунга мос равишда тайёрланади.
— Бу ёндашув бизга соғлиқни сақлаш тизимига қанча мутахассис кераклигини аниқ башорат қилиш, юқори талабга эга соҳаларни аниқлаш ва минтақаларни зарур мутахассислар билан таъминлаш имконини беради, — дейилади вазирлик хабарида.
Ҳужжатнинг асосий мақсади — ягона тизим орқали тиббиёт мутахассисларини тайёрлашни режалаштириш. Натижада, университетлар ва тиббиёт коллежларида ўқитилган битирувчилар сони соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳақиқий талабга мос келади.
— Кадрлар билан таъминлаш тиббий ёрдам сифатига бевосита таъсир қилувчи асосий омиллардан бири эканлиги таъкидланди. Шунинг учун, янги тамойиллар бизга келгуси йилларда мамлакатга қанча шифокор ва ўрта тиббиёт ходимлари кераклигини аниқроқ башорат қилиш, шунингдек, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш имконини беради, — дейилади вазирлик хабарида.
Эҳтиёжни ҳисоблашда аҳоли сони, касалланиш даражаси, тиббиёт ходимларининг қамров даражаси, касалхоналар ва клиникалар тармоғининг ривожланиши ва соғлиқни сақлаш тизимининг ривожланиш прогнози ҳисобга олинади.
Эслатиб ўтамиз, Соғлиқни сақлаш вазирлиги телетиббиёт хизматларини ривожлантириш учун янги стандартларни жорий этди.