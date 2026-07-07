Қозоғистон Хитой ва Қирғизистонга янги рейсларни йўлга қўйди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон халқаро авиақатновларни кенгайтиришда давом этмоқда: FlyArystan Хитой ва Қирғизистонга янги рейсларни йўлга қўйди, деб хабар беради Kazinform ҚР Транспорт вазирлигига таяниб.
ҚР Транспорт вазирлиги парвозлар тармоғини кенгайтириш ва халқаро рейслар сонини кўпайтиришда давом этмоқда.
Ушбу саъй-ҳаракатлар доирасида Қозоғистоннинг FlyArystan авиакомпанияси Хитой ва Қирғизистонга янги халқаро йўналишларни очди.
26 июндан бошлаб авиакомпания Ақтау ва Урумчи (Хитой) ўртасида ҳафтасига икки марта, сешанба ва жума кунлари Airbus А320 самолётларида рейсларни амалга оширмоқда.
Бундан ташқари, Астана ва Иссиқкўл (Қирғизистон) ўртасида мунтазам рейслар 3 июлдан бошланди. Ушбу рейслар ҳам ҳафтасига икки марта, душанба ва жума кунлари Airbus А320 самолётларида амалга оширилади.
Вазирлик янги халқаро йўналишларнинг очилиши Қозоғистон, Хитой ва Қирғизистон ўртасидаги савдо, иқтисодий, бизнес, туризм ва гуманитар ҳамкорликни янада ривожлантиришга ҳисса қўшишини таъкидлади. Бундан ташқари, янги рейслар фуқаролар учун саёҳат имкониятларини кенгайтиради ва минтақавий алоқаларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади.