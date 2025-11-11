Қозоғистон "ҳаётий аҳамиятга эга дори-дармонлар"нинг 37 фоизини ўзи ишлаб чиқаради — Ҳукумат йиғилиши
ASTANА. Кazinform — Қишлоқлардаги барча янги очилган тиббиёт муассасаларида дорихона бурчаги бўлади. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазири ўринбосари Тимур Муратов Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Мамлакатда 10 мингдан ортиқ дорихоналар фаолият юритади. Улардан 2700 таси қишлоқларда жойлашган. 11 та кўчма дорихона станциялари чекка аҳоли пунктларида фаолият юритади.
Қишлоқ аҳолиси учун дорихоналарнинг мавжудлигини таъминлаш учун келгуси йилда янги очилган қишлоқ тиббиёт муассасалари негизида дорихона станцияларини очиш режалаштирилган, — деди Тимур Муратов.
У шунингдек, мамлакатдаги 2174 та дорихона тегишли дорихона амалиётининг стандартларига (GDP) жавоб беришини таъкидлади.
— Мамлакатда жами 20 476 та дори-дармон ва тиббий буюмлар рўйхатга олинган. Уларнинг 15 фоиздан ортиғи Қозоғистон ишлаб чиқарувчилари. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан тавсия этилган "ҳаётий аҳамиятга эга дори-дармонлар" рўйхатида мамлакатимизда маҳаллий маҳсулотларнинг улуши 37 фоизни ташкил этди, — деди вазир ўринбосари.
Эслатиб ўтамиз, бугун Ҳукумат аҳолини дори-дармонлар билан таъминлаш масаласини муҳокама қилмоқда.