Қозоғистон халқи ассамблеясининг расмий вазифалари Халқ кенгашига ўтказилади — Тоқаев
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарининг қўшма мажлисида янги конституциявий орган — Қозоғистон халқ кенгашининг вазифалари ҳақида баёнот берди.
“Аслида, фақат самарали фаолият юритувчи давлат институтлари билан Прогрессив ва Адолатли Давлат шаклланиши мумкин. Шунинг учун мен янги конституциявий орган — Қозоғистон Халқ Кенгашини яратишни таклиф қилдим. Қозоғистон Халқ Кенгаши маслиҳатлар, жамоатчилик кенгашлари, эксперт платформалари ва фуқаролик жамияти ташкилотлари вакилларини бирлаштиради. Илгари Қозоғистон Халқи Ассамблеясига тегишли бўлган расмий вазифалар энди Халқ Кенгашига ўтказилади. Шундай қилиб, тузилма формати ўзгарганига қарамай, миллий бирлигимизнинг моҳияти ички сиёсатимизнинг муҳим йўналиши сифатида қолади. Халқ Кенгаши - тарихимиздаги конституциявий даражада яратилган биринчи мулоқот платформасидир. Бу бизнинг кўп миллатли ва хилма-хил Қозоғистонимизнинг рамзидир”, — деди Президент.
Унинг сўзларига кўра, илгари тарқоқ бўлган тузилмалар қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга бўлган Олий Маслаҳат органи доирасида бирлашади. Шунинг учун халқ овозини тинглаш давлат сиёсатининг ажралмас қисмига айланади.
“Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг асосий натижаси - фуқароларнинг муҳим давлат қарорларини қабул қилиш жараёнида иштирок этиш қобилиятидир. Халқ хоҳиш-иродасини тўғридан-тўғри ифода этиш механизми қарийб ўттиз йилдан бери қўлланилмаяпти. У яқинда бизнинг сиёсий амалиётимизга кирди. 2022 йилдан бери мамлакат тақдирига таъсир қилувчи муҳим масалалар бўйича учта умумхалқ референдуми ўтказилди. Бу борада менинг позициям ўзгаришсиз қолмоқда: халқ мамлакатдаги ўзгаришларнинг эгаси бўлиши керак. Бироқ, ҳокимият аниқ ташаббуслар кўрсатиши мумкин ва керак. Ишонч билан айтишимиз мумкинки, мамлакатимизда амалга оширилган ислоҳотлар ҳокимият институтларида барқарор назорат ва мувозанат тизимини шакллантирди ва давлат бошқаруви сифатини оширди. Бироқ, ислоҳотларнинг асосий мақсади халқ фаровонлигини ошириш, минтақа аҳолисининг ҳаёт сифатини яхшилашдир. Бунинг учун Ҳукумат, қонун чиқарувчи орган ва умуман жамият биргаликда ишлаши керак”, - деди Давлат раҳбари.