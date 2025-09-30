Қозоғистон халқи Ассамблеясининг 30 йиллигига бағишланган умуммиллий илмий-амалий конференция бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform – Астана шаҳрида “ҚХАнинг 30 йиллиги: этнослараро бағрикенгликнинг Қозоғистон модели тажрибаси ва ривожланиш истиқболлари” мавзусида умуммиллий илмий-амалий конференция бўлиб ўтди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Конференцияда Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазири ўринбосари Евгений Кочетов, Қозоғистон халқи Ассамблеяси вакиллари, марказий давлат органлари ходимлари, шунингдек, Қозоғистон ва халқаро илмий ва эксперт ҳамжамиятлари вакиллари иштирок этди.
Учрашувда Евгений Кочетов мамлакат бирлиги ва этнослараро тотувликни мустаҳкамлаш мамлакат барқарор ривожланишининг асосий омили эканини таъкидлади. Бу борадаги илмий-тадқиқот ишлари алоҳида аҳамият касб этишини таъкидлади. Зеро, ҳар томонлама таҳлил қилиш, эксперт хулосалари ва амалий тавсиялар долзарб муаммоларни ўз вақтида аниқлаш, самарали ёндашувларни шакллантириш ва жамиятда ўзаро ҳамкорликнинг янги моделларини жорий этиш имконини бермоқда.
Конференция ҚХАнинг 30 йиллиги доирасида этнослараро муносабатларни ривожлантиришга доир кенг кўламли масалаларни муҳокама қилишга бағишланди.
Тадбир доирасида Амалий этносиёсий тадқиқотлар институти ва “Жастар”(Ёшлар) илмий-тадқиқот маркази ўртасида илмий ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Ҳужжат ёшлар ва этносиёсий мавзуларда қўшма тадқиқотларни ривожлантириш, эксперт материалларини алмашиш, ташаббусларни амалга оширишга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, Сайрамда Қозоғистон халқи Ассамблеясининг I сессияси бўлиб ўтди.