Туркистон: Сайрамда Қозоғистон халқи Ассамблеясининг I сессияси бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform – Сайрамда туман Қозоғистон халқи Ассамблеясининг I сессияси бўлиб ўтди. Йиғилишни туман ҚХА раиси, туман ҳокими вазифасини бажарувчи Сержан Дуйсебаев олиб борди.
Сессияда вилоят ижтимоий ривожлантириш бошқармаси бошлиғининг ўринбосари, ассамблея котибияти раҳбари Нурсултан Сейитжонов, туман Ассамблея ва нодавлат ташкилотлар аъзолари, қишлоқ округлари ҳокимлари ва бўлим мудирлари, туман маслиҳати депутатлари, оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди.
– Ассамблея — юрт тинчлиги ва ҳамжиҳатлигининг мустаҳкам таянчи. У ҳар бир этноснинг маданияти ва анъаналарини сақлайди, уларни умумий қадриятлар атрофида бирлаштиради. Қозоғистон Республикаси Президентининг топшириқларига мувофиқ, Ассамблея этнослараро тинчлик ва ижтимоий тотувликни мустаҳкамлашда муҳим ўрин тутади. Бугун Сайрам туманида Қозоғистон халқи Ассамблеясининг биринчи сессияси бўлиб ўтди. Бугунги кунда Ассамблея келажак авлодларга тинчлик ва тотувлик намунасини кўрсатувчи ўзига хос институтдир. Келгуси ишларингизга муваффақиятлар тилайман, – деди Нурсултан Сейитжонов.
Кун тартибидан ҳудудий ҚХА таркиби, иш режаси ва асосий устувор йўналишлари билан танишиш масалалари муҳокама қилинди. Бундан ташқари, этнослараро муносабатларни мустаҳкамлаш борасида амалга оширилаётган ишлар ва долзарб муаммолар белгилаб олиниб, уларнинг олдини олиш чора-тадбирлари муҳокама қилинди.
Бундан ташқари, Ассамблея аъзолари ва этномаданий бирлашмалар раислари вилоят ҚХА томонидан амалга оширилаётган ишлар, қўшма ташаббусларни қўллаб-қувватлаш юзасидан ўз фикр-мулоҳазаларини билдирдилар. Сессия якунида иштирокчилар ўз таклифларини билдиришди ва навбатдаги сессия кун тартибига киритиладиган масалаларни муҳокама қилишди.