    12:36, 09 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистон халқаро СИ фильм фестивалига мезбонлик қилади

    ASTANA. Kazinform - Бу кузда Қозоғистон сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда яратилган фильмларга бағишланган биринчи халқаро фестиваллардан бири бўлган Astana AI Film Festival (AAIFF 2026) фестивалига мезбонлик қилади.

    ЖИ кино
    Фото: Видеодан кадр

    Фестивалда киноижодкорлар, digital-креаторлар, технология компаниялари вакиллари, мутахассислар ва инвесторлар иштирок этади. Платформа кино саноати ва СИ технологиялари кесишмасида лойиҳаларни ишлаб чиқишга қаратилган.

    Тадбирда дунё бўйлаб киноижодкорлар иштирок этишлари мумкин.

    Қазақстанда халықаралық жасанды интеллект фильмдерінің фестивалі өтеді
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Фестивалда шунингдек, СИ контентига бағишланган конференция, киноижодкорлар ва продюсерлар учун тақдимот сессиялари, шунингдек, халқаро мутахассислар билан намойишлар ва муҳокамалар бўлиб ўтади.

    Фестиваль контент яратишнинг бутун циклини, контентдан тортиб якуний маҳсулотгача бўлган даврни қамраб олади. Гибрид лойиҳаларни ўз ичига олган янги форматларга алоҳида эътибор қаратилади.

    Astana AI Film Festival - профессионал алмашинув ва рақамли контент саноатида янги тенденцияларни ривожлантириш учун платформага айланиши кутилмоқда.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
