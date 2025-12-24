Қозоғистон Грузиянинг асосий савдо шерикларидан бирига айланди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил январь-ноябрь ойлари натижаларига кўра, Қозоғистон Грузиянинг ташқи савдосида етакчи йўналишлардан бирига айланди ва Грузия экспорти бўйича етакчи учликка кирди. Бу ҳақда Грузия Миллий статистика хизмати (Geostat) маълум қилди.
Ҳисобот даврида Грузиядан Қозоғистонга экспорт қилинган товарлар ҳажми 849,9 миллион долларни ташкил этди. Бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 6,8% га кўп. Қозоғистоннинг Грузия экспортининг умумий ҳажмидаги улуши 12,8% га етди ва бу мамлакатни асосий экспорт ҳамкорлари орасида иккинчи ўринга қўйди. Ушбу кўрсаткич бўйича Қозоғистон фақат Қирғизистонга йўл берди.
2025 йил январь-ноябрь ойларида Грузия ва Қозоғистон ўртасидаги умумий савдо айланмаси 925,7 миллион долларни ташкил этди. Шундан Қозоғистондан Грузияга импорт ҳажми 75,8 миллион долларни ташкил этди, бу мамлакат умумий импортининг атиги 0,5% ни ташкил этади.
Грузиянинг умумий ташқи савдо айланмаси таркибида Қозоғистон тўртинчи ўринни эгаллади ва мамлакат умумий савдо айланмасининг 4% ни таъминлади. Ушбу кўрсаткич бўйича Қозоғистон Туркия, АҚШ ва Россия Федерациясидан кейин туради.
Умуман олганда, 2025 йил январь-ноябрь ойларида Грузиянинг ташқи савдо ҳажми 23,22 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9,5% га кўп. Экспорт 10,1% га ўсиб, 6,62 миллиард долларни, импорт 9,3% га ўсиб, 16,60 миллиард долларни ташкил этди. Ташқи савдодаги салбий салдо 9,98 миллиард долларни ёки умумий товар айланмасининг 43% ни ташкил этди.
Geostat маълумотларига кўра, ҳисобот даврида Грузия экспортининг 70% МДҲ мамлакатларига йўналтирилган. Бу йўналишда Қозоғистон Грузия маҳсулотларининг асосий савдо бозорларидан бири бўлиб қолмоқда.
Миллий статистика хизмати тақдим этилган маълумотлар дастлабки маълумотлар эканлигини ва қўшимча равишда аниқлаштириш мумкинлигини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон Грузиядан энг кўп автомобиль импорт қилган мамлакатга айлангани ҳақида хабар берилган эди.