Қозоғистон Грузиядан энг кўп автомобиль импорт қилувчига айланди
ASTANA. Kazinform - Жорий йилнинг дастлабки 11 ойида Қозоғистонга Грузиядан 41 600 та автомобиль қайта экспорт қилинди, деб хабар беради Kazinform мухбири Грузия Миллий статистика хизматига таяниб.
Умумий экспорт ҳажми 735 миллион долларни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6% га юқори, ҳар бир транспорт воситасининг ўртача нархи 17 700 долларни ташкил этди.
Қирғизистон Грузиядан транспорт воситалари экспорти ҳажми бўйича етакчи бўлиб қолмоқда, у ерга 38 900 та транспорт воситаси жўнатилди, уларнинг қиймати 1,3 миллиард долларни ташкил этди. Импорт ҳажми 197 миллион доллар билан Озарбайжон учинчи ўринда эгаллади, гарчи бу йўналишга етказиб бериш ҳажми ўтган йилга нисбатан 28% га камайган бўлса ҳам.
Марказий Осиё мамлакатлари учун реэкспортнинг сезиларли ўсиши қайд этилди. Масалан, Тожикистонга етказиб бериш қарийб олти баравар ўсиб, 152 миллион долларга етди, Ўзбекистонга етказиб бериш эса беш баравардан кўпроқ ўсиб, 72 миллион долларга етди. Туркманистонда айниқса кескин ўсиш кузатилди, реэкспорт ҳажми 26 баравар ўсиб, 29 миллион долларга етди.
Юқори ўнталикка кирган бошқа мамлакатлар қаторига Украина (15 миллион доллар), Молдова (9 миллион доллар) ва Бирлашган Араб Амирликлари (12 миллион доллар) кирди.
2025 йилнинг атиги 11 ойида Грузиядан рекорд даражадаги 2,6 миллиард долларлик 103 000 та енгил автомобиль қайта экспорт қилинди, бу ўтган йилга нисбатан 18% га кўпдир. Қайта экспорт қилинган ҳар бир автомобилнинг ўртача қиймати 25 200 долларни ташкил этди.
Шу билан бирга, шу даврда Грузия 3,5 миллиард долларлик 212 000 та автомобиль импорт қилди, уларнинг учдан икки қисми кейинчалик қайта экспорт қилинди. Ички бозорда 918 миллион долларлик 108 000 та автомобиль қолди, уларнинг ўртача нархи ҳар бир автомобиль учун 8500 долларни ташкил этди.