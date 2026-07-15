Қозоғистон greenfield-инвестиция жалб қилиш бўйича Марказий Осиёда етакчилик қилмоқда
ASTANА. Каzinform – Қозоғистон ўтган йили янги ишлаб чиқариш учун greenfield-инвестиция лойиҳаларига жалб қилинган инвестициялар ҳажми бўйича Марказий Осиёда етакчига айланди. Мамлакат минтақадаги бундай инвестицияларнинг 89 фоизини жалб қилди.
Ҳукумат маълумотларига кўра, бу кўрсаткич Давлат раҳбарининг 2029 йилга бориб ялпи ички маҳсулотни 450 миллиард долларга етказиш ва камида 150 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб қилиш вазифасини амалга ошириш доирасида амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасидир.
Инвесторлар учун қулай шароитлар яратиш мақсадида Инвестиция штаб-квартираси яратилди ва хорижий компанияларнинг муаммоларини тезкор ҳал қилиш механизми жорий этилди. Бундан ташқари, қиймати 60 миллион доллардан ортиқ бўлган йирик лойиҳалар учун 25 йил давомида қонунчиликнинг барқарорлигини кафолатлайдиган Инвестиция шартномаси механизми ишга туширилди. Ҳозирда 57 та шундай шартнома тузилди.
– Ўтган йили Қозоғистон янги ишлаб чиқариш учун greenfield-инвестиция лойиҳаларига 19 миллиард доллар инвестиция жалб қилди. Бу Марказий Осиёдаги янги саноат тармоқларига минтақавий инвестицияларнинг 89 фоизини ташкил этади, — дейилади Ҳукумат хабарида.
Шу билан бирга, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг умумий оқими 14,4 фоизга ўсиб, 20,5 миллиард долларни ташкил этди. Тўғридан-тўғри инвестициялар таркибида савдо сектори 4,8 миллиард доллар, ишлаб чиқариш саноати 4,4 миллиард доллар ва тоғ-кон саноати 3,4 миллиард долларни жалб қилди.
— Қозоғистондаги бешта асосий инвестор Нидерландия (4,6 миллиард доллар), Россия (2,9 миллиард доллар), Хитой (2,8 миллиард доллар), Бирлашган Араб Амирликлари (1,6 миллиард доллар) ва Сингапур (1,4 миллиард доллар) ҳисобланади. Уларнинг инвестициялари технологик жиҳатдан мураккаб саноат ва инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишга қаратилган, — деб таъкидлади ҳукумат.
Эслатиб ўтамиз, ЕТТБ Қозоғистонда дата-марказлар тармоғини ривожлантиришга инвестиция киритишни режалаштирмоқда.