Қозоғистон глобал юмшоқ куч рейтингида Марказий Осиёда етакчига айланди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Global Soft Power Indexдаги ўрнини яхшилади ва 87-ўриндан беш поғона юқорига кўтарилиб, 82-ўринга жойлашди. Бу мамлакатлар ҳақидаги халқаро қарашларнинг йиллик тадқиқотида маълум қилинган, деб хабар беради Kazinform.
Глобал юмшоқ куч индексига кўра, Қозоғистон 35,9 балл тўплади, бу ўтган йилга нисбатан 0,8 балл юқори.
Умуман олганда, рейтинг мамлакатнинг "юмшоқ кучини", яъни ҳарбий куч ёки иқтисодий босим орқали эмас, балки маданият, бизнес ва дипломатиядаги жозибадорлик ва таъсир орқали бошқа мамлакатларга таъсир кўрсатиш қобилиятини ўлчайди.
Индекс 100 дан ортиқ мамлакатларда 150 000 дан ортиқ респондентлар иштирок этган глобал сўровномага асосланган. Тадқиқот мамлакатнинг тан олиниши, обрўси ва халқаро майдондаги таъсирини баҳолайди. Шунингдек, у мамлакатнинг инвестициялар, савдо, истеъдодлар ва сайёҳларни жалб қилиш қобилиятини ҳам ҳисобга олади.
Рўйхатга Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг барча 193 аъзо давлатлари киритилган.
Глобал рейтингда Қозоғистон Марказий Осиёнинг бошқа давлатларидан устун келди. Ўзбекистон 34,5 балл билан 92-ўринни, Тожикистон 129-ўринни (31,0 балл), Туркманистон 138-ўринни (30,2 балл) ва Қирғизистон 142-ўринни (29,8 балл) эгаллади.
Энг яхши натижаларга 74,9 балл билан АҚШ, Хитой (73,5 балл), Япония (70,6 балл), Буюк Британия (69,2 балл) ва Германия (67,7 балл) эришди. Франция, Швейцария, Канада, Италия ва Бирлашган Араб Амирликлари ҳам кучли ўнталикка кирди.
