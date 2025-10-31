Қозоғистон глобал таълим бозорининг бир қисмига айланишни мақсад қилган – Президент
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев бугун “Қозоғистон – академик таълим ҳудуди” халқаро стратегик ҳамкорлар форумида мамлакатнинг 5 та университети Times Higher Education нашри томонидан тақдим этилган дунёдаги энг яхши университетлар рўйхатига киритилганини эълон қилди.
Шу билан бирга, Президент мамлакатдаги олий таълим муассасаларининг нуфузли халқаро рейтинглардаги кўрсаткичлари яхшиланаётганини таъкидлади.
– QS халқаро рейтинг агентлиги президенти жаноб Нунцио Квакварелли ўз маърузасида бу масалага кенг тўхталиб, Қозоғистон университетларининг жадал ривожланишини таъкидлади. Биз умумий мақсад сари кучларни бирлаштириш ва ҳамкорлигимизни мустаҳкамлашдан манфаатдормиз ва биз ҳар доим биргаликда ишлашга тайёрмиз. Бундан ташқари, мамлакатимизнинг 5 та университети Times Higher Education нашри томонидан тақдим этилган дунёдаги энг яхши университетлар рўйхатига киритилган. Бу ҳам биз учун катта ютуқдир, – деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев шунингдек, дунёнинг 40 та етакчи университети билан ҳамкорлик алоқалари ўрнатилганини ва мамлакатда хорижий университетларнинг 33 та филиали очилганини эълон қилди.
Президент Марказий Осиё мамлакатлари ва минтақанинг бир қатор қўшни давлатларида демографик кўрсаткичларнинг ўсиши олий таълимни экспорт қилиш ва мамлакатга хорижий талабаларни жалб қилиш учун катта имконият яратаётганини таъкидлади.
– Қозоғистон глобал таълим бозорининг бир қисмига айланишни мақсад қилган. Шунинг учун биз ўз олдимизга қийин, аммо жуда муҳим мақсад қўйдик. Бунга эришиш учун дунёнинг 40 та етакчи университети билан ҳамкорлик алоқалари ўрнатилди ва мамлакатимизда хорижий университетларнинг 33 та филиали очилди. Кўпгина филиалларда таълим инглиз, рус ва хитой тилларида олиб борилади. Бу жуда муҳимдир. Ахир, таълим соҳасидаги кўп тиллилик шахслар ёки университетларнинг, ҳатто бутун давлатларнинг очиқлиги ва рақобатбардошлиги учун замин яратади. Келажакда ҳам шундай бўлиб қолади. Бунга шубҳа йўқ. Шунинг учун биз глобал академик маконга кириш йўлида онгли равишда муҳим қадам ташладик. Бундан ташқари, барча филиалларда қозоқ тили ва Қозоғистон тарихи мажбурий фанлар сифатида ўқитилади. Бу хорижий талабаларга бизнинг маданиятимиз ва менталитетимизни чуқурроқ тушунишга ёрдам беради, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президентнинг "Қозоғистон - академик таълим ҳудуди" халқаро форумида иштирок этаётгани ҳақида хабар берган эдик.