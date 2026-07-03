Қозоғистон глобал барқарор ривожланиш рейтингида уч поғона юқорилади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон глобал барқарор ривожланиш рейтингида ўз ўрнини оширди.
“Қозоғистон барқарор ривожланиш соҳасидаги глобал кун тартибидаги ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. 2026 йилги Барқарор ривожланиш бўйича ҳисобот (Sustainable Development Report) натижаларига кўра, мамлакатимиз Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш индекси бўйича 169 давлат орасида 67-ўринни эгаллаб, ўтган йилга нисбатан 3 поғона юқорилади. Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда Қозоғистон 167 давлат ичида 70-ўринда бўлган. 2026 йилги рейтинг натижаларига кўра, Қозоғистон G20 давлатларининг бир қаторини, жумладан Индонезия, Мексика, Туркия, Ҳиндистон ва Саудия Арабистонини ортда қолдирган”, — дейилади Иқтисодиёт вазирлиги хабарномасида.