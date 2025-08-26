Қозоғистон фуқаролигини олиш учун талаблар янгиланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон фуқаролигини олишни хоҳловчи фуқаролар давлат тили (қозоқ), Қозоғистон тарихи ва Конституцияни билиш даражаси бўйича имтиҳон топширади.
— “Қозоғистон Республикаси фуқаролиги тўғрисида”ги қонунга мувофиқ, фуқароликка қабул қилиш ёки фуқароликни тиклаш тўғрисидаги ариза давлат тилини, Қозоғистон Республикаси Конституцияси асосларини, шунингдек, Қозоғистон тарихини базавий даражада билиш асосида ваколатли орган томонидан белгиланадиган даражада қабул қилинади, — дейилади ҳужжатда.
Фан ва олий таълим вазирлиги Қозоғистон фуқаролигини олишни хоҳловчи фуқароларга қўйиладиган талабларга ўзгартиришлар киритди:
— давлат тилини (қозоқ) базавий даражада билиш — камида 15 балл (илгари 36 балл);
— Қозоғистон Республикаси Конституцияси асосларини билиш — камида 20 балл (илгари 9 балл);
— Қозоғистон тарихи бўйича билим — камида 15 балл (ўзгаришсиз).
Буйруқ 2025 йил 26 августдан кучга киради. Янгиланган талаблар билан ҳавола орқали танишиш мумкин.