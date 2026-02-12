Қозоғистон фуқаролари референдумда фаол иштирок этишига ишонамиз – Маулен Ашимбаев
ASTANА. Кazinform – Сенат раиси Маулен Ашимбаев бўлажак республика референдуми ҳақида ўз фикрини билдирди.
— Маълумки, Давлат раҳбарининг Фармони билан Қозоғистон Республикасининг янги Конституцияси 2026 йил 15 мартда республика референдумига қўйилади. Бу — мамлакат тараққиётининг янги босқичидаги тарихий воқеа. Конституция лойиҳаси очиқ ва ҳар томонлама муҳокама қилинди ва пухта ишлаб чиқилди. Муҳокама давомида фуқароларнинг таклифлари тўлиқ ҳисобга олинди. Бу, шубҳасиз, "Халқ овозига қулоқ соладиган давлат" концепциясининг ёрқин ифодасидир, — деди М. Ашимбаев.
Шу муносабат билан у шу орқали Адолатли Қозоғистоннинг конституциявий модели шаклланаётганини таъкидлади.
— Шу муносабат билан Конституциявий комиссия ва унинг аъзоларининг машаққатли меҳнатини таъкидлаш жоиз. Шундай қилиб, амалга оширилган кенг кўламли ишлар натижасида ишлаб чиқилган янги Конституция лойиҳаси бугун оммавий ахборот воситаларида расман эълон қилинади. Биз келажакда Сенат депутатлари янги Конституциямиз қоидаларини тушунтириш учун биргаликда ишлашларига ишонамиз. Шу муносабат билан, биз барча қозоғистонликларни адолатли Қозоғистоннинг мустаҳкам пойдеворини қўйиш даврида ўзларининг ватанпарварлиги ва фуқаролик тамойилларини ифода этган ҳолда референдумда фаол иштирок этишга чақирамиз ва ишонамиз, — деди Сенат раиси.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари 2026 йил 15 мартда республика референдумини ўтказиш тўғрисидаги Фармонни имзолади.